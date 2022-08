Tajwan inwestuje, by zabezpieczyć się przed chińskimi działaniami

Tajwan rozwija system przechowywania żywności w łańcuchu chłodniczym, w tle ograniczenia importu tajwańskiej żywności przez Chiny.

Tajwan realizuje kolejny krok w swoich planach inwestycji w instalacje służące przechowywaniu i transportowi żywności w łańcuchu chłodniczym. Oczekuje się, że w tym miesiącu na Tajwanie zostanie otwarty nowy tego typu obiekt, co ma pomóc w podniesieniu wydajności produkcji żywności oraz wsparciu eksportu. Inwestycje zbiegły się w czasie z nałożeniem przez Chiny ograniczeń na import żywności z Tajwanu co ma związek z wizytą Nancy Pelosi.

W Parku Biotechnologii Rolnej Pingtung zostanie oddane do użytku centrum utrzymywania świeżości produktów rolnych. Pomoże ono koordynować sprzedaż krajowych produktów rolnych oraz prowadzić międzynarodowe działania marketingowe. Zgodnie z informacjami ,,Taiwan News'' obiekt będzie oferował możliwości wstępnego schładzania, szybkiego zamrażania i tworzenia warunków do dojrzewania produktów rolnych, a także technologie przechowywania i transportu żywności w temperaturach od 15 stopni do -25 stopni Celsjusza. Z kolei w pobliżu międzynarodowego lotniska Taoyuan do 2024 r. ma powstać park logistyczny łączący sieć łańcucha chłodniczego w całym kraju.

Nie są to pierwsze tego typu inwestycje. Już w grudniu ubiegłego roku Rada ds. Rolnictwa poinformowała, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 13 miliardów dolarów tajwańskich (około 470 mln USD) w infrastrukturę łańcucha chłodniczego, aby zwiększyć konkurencyjność Tajwanu w eksporcie przetworzonej żywności i produktów rolnych. W maju rozpoczęto budowę pierwszego tego rodzaju centrum logistycznego w Yunlin, które ma zostać otwarte do końca 2023 r.

Inwestycje te mogą tym bardziej zyskać na znaczeniu w obliczu nakładanych przez Chiny ograniczeń w imporcie produktów żywnościowych z Tajwanu. W związku z wizytą Nancy Pelosi na Tajwanie, chińska administracja celna zawiesiła import ponad 2000 z około 3200 produktów spożywczych z Tajwanu, wyświetlając na swojej stronie internetowej informację o zawieszeniu importu przy tych firmach, które nie dokonały rejestracji według nowych przepisów. Agencja Rybołówstwa, podlegająca Radzie ds. Rolnictwa, potwierdziła, że niektóre firmy nie ukończyły procesu rejestracji, której termin upływał z końcem czerwca, częściowo z powodu kłopotliwych formalności.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma