Tajwan: Koncert charytatywny "Solidarność z Ukrainą" z udziałem m.in. szefa Biura Polskiego w Tajpej

Koncert charytatywny muzyki klasycznej „Solidarność z Ukrainą” odbył się w niedzielę w stolicy Tajwanu, Tajpej. W wydarzeniu wziął udział minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu, dyrektor Biura Polskiego w Tajpej Cyryl Kozaczewski oraz przedstawiciele biznesu i kultury.

W sali koncertowej na placu Wolności Narodowej w centrum Tajpej rozbrzmiały utwory ukraińskich i polskich kompozytorów, w tym Siergieja Bortkiewicza, Mykoły Łysenki, Myrosława Skoryka i Fryderyka Chopina. Koncert zakończył się wykonaniem przez Chór Filharmonii Tajpej utworu "Modlitwa za Ukrainę".

Wystąpili m.in. skrzypaczka Leta Chin oraz wokaliści Ling-Hui Lin (sopran) oraz Han-Wei Chen (baryton). Dyrygował Yao-Yu Wu, dyrygent tajwańskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej.

W wydarzeniu zorganizowanym z inicjatywy Biura Polskiego w Tajpej przy współpracy z tajwańskim MSZ i ministerstwem kultury udział wzięło ponad 1000 osób, w tym przedstawiciele rządu oraz dyplomaci. Środki ze sprzedaży biletów na koncert przekazane zostaną na pomoc Ukrainie.

"Słuchając dziś dzieł muzyki klasycznej, modlimy się za Ukrainę. Pomódlmy się za to, żeby wojna wkrótce się skończyła, a naród ukraiński mógł wrócić i odbudować swoją ojczyznę" - powiedział Wu. "Tajwan będzie nadal stał u boku swych demokratycznych partnerów, by wspierać Ukrainę" - dodał.

Dyrektor Biura Polskiego Cyryl Kozaczewski przed koncertem podziękował Tajwanowi za transporty pomocy medycznej oraz środki finansowe przekazane Polsce oraz innym państwom sąsiadującym z Ukrainą, które niosą jej pomoc w trudnym czasie. Odniósł się również do okrucieństw, jakich doświadcza Ukraina na skutek rosyjskiej inwazji, oraz rozmiarów i specyfiki polskiej pomocy humanitarnej dla ukraińskich uchodźców.

Tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowało się przekazać prawie 10 milionów USD (prawie 43 mln zł) na pomoc humanitarną dla Ukraińców przebywających w Polsce oraz otworzyło specjalne konto, na które obywatele mogą wpłacać środki na pomoc humanitarną. Do początku kwietnia na konto to wpłynęło prawie 33 milionów USD (141 mln zł). Do Polski wysłano również 27 ton materiałów medycznych dla Ukrainy.

Od rozpoczęcia 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Tajpej regularnie organizowane są manifestacje solidarności z Ukrainą. W niedzielę, również na Placu Wolności, dziesiątki demonstrujących położyło się na ziemi, by zwrócić uwagę na śmierć cywilów w Ukrainie.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska