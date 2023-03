Tajwan: Marszałek czeskiego parlamentu: zawsze będziemy po Waszej stronie

Marszałek niższej izby czeskiego parlamentu powiedziała we wtorek parlamentarzystom Tajwanu, że wspólny szacunek do wolności i demokracji, zobowiązują Czechów, by zawsze stali po stronie Tajwanu .

Zwracając się do parlamentu Tajwanu, Marketa Pekarova Adamova powiedziała, że Tajwan i Czechy dzielą tę samą historię.

"Rozwijanie wolności i demokracji jest naszym obowiązkiem" - powiedziała.

"Drodzy koledzy paralmentarzyści i drodzy obywatele Tajwanu, gwarantuję wam, że jesteśmy z wami teraz, będziemy z wami nadal i w każdych okolicznościach, płyniemy razem w tej samej łodzi. Ponieważ wy jesteście z nami, więc my jesteśmy z wami, - dodała Pekarova Adamova, wywołując aplauz zgromadzonych, relacjonuje Reuters.

Chociaż Czechy nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, Pekarova Adamova przyleciała do Tajpej z delegacją około 150 osób, głównie biznesmenów.

Chiny sprzeciwiły się jej podróży, podobnie jak większości oficjalnych wizyt na Tajwanie.Demokratycznie wybrany rząd w Tajpej odrzuca roszczenia Chin do suwerenności, twierdząc, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o swojej przyszłości.