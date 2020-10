Tajwan: MSZ: dyplomata trafił do szpitala po przepychance z dyplomatami ChRL

Tajwański dyplomata trafił do szpitala na Fidżi po przepychance z dwoma pracownikami ambasady ChRL, którzy wtargnęli na przyjęcie z okazji tajwańskiego święta, by zdobyć informacje o zaproszonych gościach – poinformowało w poniedziałek MSZ Tajwanu.

Według resortu incydent miał miejsce 8 października, gdy dwóch chińskich dyplomatów bez zaproszenia weszło na przyjęcie zorganizowane przez biuro reprezentacyjne Tajwanu na Fidżi, by robić zdjęcia i zbierać informacje na temat gości - przekazała agencja Reutera.

Tajwańscy dyplomaci usiłowali uniemożliwić Chińczykom wstęp, co doprowadziło do przepychanki, w wyniku której jeden z tajwańskich dyplomatów trafił do szpitala z urazem głowy. Policja Fidżi wyprosiła chińskich dyplomatów, którzy twierdzili później, że zostali zaatakowani - twierdzi MSZ Tajwanu.

"Ten incydent jest godny pożałowania, potępiamy Chiny za zakłócenie naszego wydarzenia, które odbywało się pokojowo" - powiedział w parlamencie wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Harry Tseng, cytowany przez tajwańską agencję prasową CNA.

Szef wydziału ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku w MSZ Larry Tseng ocenił, że chińscy dyplomaci chcieli sprawdzić, czy na przyjęciu obecni byli fidżyjscy politycy. Dodał, że w wyniku utarczki obrażenia odniosły obie strony.

Komunistyczne władze ChRL uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję, która nie ma prawa do utrzymywania kontaktów państwowych z innymi krajami. Chiny kontynentalne nasiliły w ostatnich miesiącach działania wojskowe i dyplomatyczne, mające na celu pozbawienie Tajwanu sojuszników i przekonanie Tajpej do przejścia pod kontrolę Pekinu.

Ocean Spokojny jest jednym z obszarów rywalizacji dyplomatycznej pomiędzy Chinami a Tajwanem, który utrzymuje formalne relacje z czterema państwami tego regionu. Nie ma wśród nich Fidżi, które w 1975 roku nawiązało oficjalne stosunki z ChRL - przypomina CNA.

Z Kantonu Andrzej Borowiak