Tajwan: MSZ: na Ukrainie w walkach o Ługańsk zginął tajwański ochotnik

Tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło w niedzielę doniesienia prasy, która podała, że były tajwański żołnierz, który w czerwcu zaciągnął się do ochotniczego batalionu na Ukrainie, 25-letni Tseng Sheng-kuang, zginął na skutek odniesionych ran.

Resort nazwał go w komunikacie "patriotą, który poświęcił swe życie (...) pomocy Ukraińcom w ich obronie wolności i demokracji", zapewnił też, że pomoże jego rodzinie udać się na Ukrainę, by zidentyfikować zwłoki i dopełnić formalności, które pozwolą je przywieźć do kraju.

Według tajwańskiej agencji CNA Tseng został śmiertelnie ranny podczas walk w Ługańsku i zmarł w drodze do szpitala.

Na Tajwanie, stale zagrożonym agresją Chin, poparcie dla Ukraińców nie słabnie od początku wojny - podkreśla AFP.

W połowie października władze Tajwanu poinformowały, że przekażą kolejną darowiznę dla Ukrainy - 56 mln dolarów - na odbudowę zniszczonego przez rosyjską inwazję kraju.

W ubiegłych miesiącach, Tajpej zdecydował się na przekazanie prawie 10 milionów USD na pomoc humanitarną dla Ukraińców w Polsce, oraz otworzył specjalne konto, na które Tajwańczycy obywatele wpłacili dla Ukrainy prawie 33 milionów USD.