Tajwan: MSZ: sugestie władz ChRL dotyczące zjednoczenia sprzeczne ze stanem rzeczywistym

Rzeczniczka tajwańskiego MSZ Joanne Ou odrzuciła sugestie władz chińskich dotyczące możliwości zjednoczenia ChRL z Tajwanem, określając te oceny jako sprzeczne ze stanem rzeczywistym.

"Treść jest sprzeczna z długotrwałym stanem rzeczywistym, w którym dwie strony Cieśniny Tajwańskiej nie są sobie w żaden sposób podporządkowane" - oświadczyła Ou na konferencji prasowej, odnosząc się do opublikowanej w Pekinie Białej Księgi zatytułowanej "Kwestia Tajwanu i zjednoczenie Chin w nowej erze".

Podobne białe księgi były publikowane również w 1993 i 2000 roku. Jak można przeczytać w dokumencie, "nowa Biała Księga jest publikowana w celu ponownego podkreślenia faktu, że Tajwan jest częścią Chin, a także by zademonstrować determinację KPCh i narodu chińskiego oraz ich zaangażowanie w zjednoczenie narodowe".

"Republika Chińska Tajwan to suwerenne państwo. Jedynie demokratycznie wybrany tajwański rząd może na arenie międzynarodowej reprezentować tajwańskie społeczeństwo. Rząd Komunistycznej Partii Chin ani przez jeden dzień w swojej historii nie rządził Tajwanem i oczywistym jest, że nie ma prawa reprezentować Tajwanu i nie jest jego suwerenem" - stwierdziła Ou.

Dodała, że "suwerenność Tajwanu leży w rękach 23,5 mln Tajwańczyków i tylko tajwańskie społeczeństwo może zadecydować o przyszłości Tajwanu". "Tajwan w żadnym wypadku nie zaakceptuje układu bez wyjścia, w jakim chce postawić go autorytarny chiński rząd. Narzucanie takiego układu Tajwańczykom i arogancja strony chińskiej spowoduje jedynie pogłębienie tajwańskiej niechęci i awersję ze strony społeczności międzynarodowej" - oświadczyła rzeczniczka.

"W ostatnim dniach chińska militarna porywczość i nieuzasadnione tworzenie kryzysowej sytuacji pokazały, że to Chiny są ++międzynarodowym wichrzycielem++ i źródłem niestabilności w regionie. Nie pozwolimy na naruszenie suwerenności Tajwanu i nie cofniemy się w obronie wolnego i demokratycznego systemu. Tajwan mówi wprost władzom w Pekinie, by zaprzestały militarnych gróźb i rozpowszechniania fałszywych twierdzeń oraz by w żadnym wypadku nie lekceważyły determinacji i zdolności tajwańskiego rządu i społeczeństwa do obrony własnego domu" - wskazała Ou.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza od 4 sierpnia prowadziła bezprecedensowe ćwiczenia wokół Tajwanu w odwecie za niedawną wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej. W środę dowództwo chińskiej armii ogłosiło zakończenie manewrów w pobliżu Tajwanu informując, że jej oddziały "z powodzeniem wypełniły" szereg misji wokół wyspy. Jednocześnie zapowiedziano, że armia ChRL będzie regularnie prowadzić tego rodzaju manewry, by utrzymać zdolność bojową.

W środę, ostatniego dnia manewrów, 17 chińskich myśliwców naruszyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej - nieformalną granica kontroli morskiej między ChRL a Tajwanem.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska