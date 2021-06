Tajwan: Najmniejszy dobowy przyrost przypadków Covid-19 od połowy maja

W ciągu ostatniej doby na Tajwanie odnotowano 60 nowych zachorowań na Covid-19, co jest najniższą liczbą od rekordowego przyrostu w połowie maja - poinformowało w poniedziałek tajwańskie ministerstwo zdrowia.

Tajwan do niedawna miał prawie zerową liczbę lokalnych zakażeń i wymieniany był wśród krajów najlepiej radzących sobie z pandemią. 15 maja na wyspie zanotowano jednak skokowe zwiększenie liczby przypadków do 180, co stanowiło wzrost o 151 w porównania do dnia poprzedniego.

Pomimo spadków, ministerstwo zdrowia Tajwanu wciąż apeluje, by ograniczać liczbę spotkań towarzyskich. Minister zdrowia Chen Shih-chung zaznacza, że mniejszy przyrost liczby zakażeń może być spowodowany mniejszą liczbą przeprowadzonych testów przez weekend.

Tymczasem brak szczepionek jest jednym z większych problemów tego 24-milionowego kraju. Pomimo zakupu 20 mln zagranicznych preparatów, na Tajwan do tej pory dotarła jedynie ich znikoma część. Rząd Tajwanu oskarża władze ChRL o celowe blokowanie dostaw.

W czerwcu Tajwan otrzymał szczepionki z Japonii i USA. Japonia podarowała Tajwanowi 1,2 mln szczepionek firmy AstraZeneca, a Stany Zjednoczone 2,5 mln dawek preparatu koncernu Moderna.

Od początku pandemii na Tajwanie zanotowano 14 694 przypadki zachorowań na Covid-19 i 635 zgonów.