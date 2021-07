Tajwan: Najniższy dobowy przyrost zachorowań na Covid-19 od maja

"W środę na Tajwanie zarejestrowano 18 nowych przypadków lokalnego zakażenia Covid 19” - podało tajwańskie Centrum do spraw Kontroli Chorób (CECC). Jest to najniższa liczba zachorowań od lokalnego wybuchu epidemii w połowie maja. W czwartek na Tajwan przyleciała też druga transza szczepionek podarowanych przez Japonię.

Pomimo spadku liczby zachorowań, rząd nie zdecydował się na obniżenie 3, wysokiego poziomu obostrzeń. Poziom ten został przedłużony do 26 lipca, ale od 12 lipca rząd poluzuje niektóre przepisy, m.in. otworzone zostaną restauracje, siłownie, parki narodowe, muzea, kina - wszystko z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. Nadal obowiązuje zakaz spotykania się w grupach powyżej 4 osób w zamkniętych pomieszczeniach i powyżej 9 osób na zewnątrz. Wciąż obowiązuje również bezwzględny nakaz noszenia maseczek na zewnątrz i w publicznie dostępnych pomieszczeniach.

Tajwan do niedawna miał prawie zerową liczbę lokalnych zakażeń i wymieniany był wśród krajów najlepiej radzących sobie z pandemią. 15 maja na wyspie zanotowano jednak nagły przyrost liczby zachorowań - odnotowano wtedy 180 przypadków, o 151 więcej niż poprzedniego dnia. W najtrudniejszym okresie Tajwan odnotowywał ponad 500 przypadków dziennie. Od wybuchu epidemii potwierdzono 15 149 przypadków zakażeń w kraju. Z powodu Covid-19 zmarło już 718 osób.

Do tej pory brak szczepionek jest jednym z większych problemów tego 24-milionowego kraju. Pomimo zakupu 20 mln zagranicznych preparatów, na Tajwan do czwartku dotarło jedynie 7 milionów dawek. Rząd Tajwanu oskarża władze ChRL o celowe blokowanie dostaw. Do tej pory zaszczepiono prawie 3 miliony obywateli, co stanowi 12 procent społeczeństwa.

W czwartek do Tajpej przyleciało 1,13 miliona szczepionek AstraZeneca z Japonii. Jest to druga i ostatnia transza 2,4 miliona preparatów, które Japonia podarowała Tajwanowi. Szczepionki te mają zostać podane osobom pomiędzy 50-64 rokiem życia oraz chorym znajdującym się w grupie wysokiego ryzyka Covid-19.