Tajwan: Nowe regulacje mają przeciwdziałać kradzieżom technologii przez Chiny

Rząd Tajwanu zatwierdził w czwartek projekt poprawki do ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Poprawka ma na celu przeciwdziałanie kradzieży technologii przez Chiny.

Zgodnie z proponowaną poprawką szpiegostwo gospodarcze zagrożone będzie karą maksymalnie 12 lat więzienia oraz grzywną w wysokości 100 milionów NTD (ponad 14 milionów złotych - PAP). 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 50 milionów NTD (ponad 7 milionów złotych) grozić będzie za eksterytorialne zawłaszczenie tajemnic handlowych w kluczowych sektorach technologicznych.

Jak przekazał rzecznik tajwańskiego rządu Lo Ping-cheng, poprawki do ustawy mają na celu przede wszystkim uniemożliwienie Chinom oraz innym krajom kradzieży tajwańskiej technologii, a także zaostrzenie kontroli tajwańskich ekspertów, którzy planują wizyty w Chinach.

Premier Su Tseng-chang wskazał natomiast, że przemysł zaawansowanych technologii jest dla Tajwanu kluczowy i w ostatnim czasie coraz częściej staje się obiektem infiltracji ze strony Chin.

Omijając tajwańskie przepisy i regulacje, chińskie firmy prowadzą działalność gospodarczą bez pozwolenia albo nielegalnie inwestują na Tajwanie, korzystając z lokalnych licencji. Według Su stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego, zysków ekonomicznych i bezpieczeństwa narodowego Tajwanu. Nowe regulacje mają przeciwdziałać tym nielegalnym przedsięwzięciom.

Lo z kolei poinformował, że nowe przepisy mają w szczególności chronić wielkich krajowych potentatów na przykład TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd, - PAP). Kradzież technologii z tego rodzaju przedsiębiorstw miałaby znaczący wpływ na bezpieczeństwo Tajwanu.

TSMC to największy światowy producent podzespołów elektronicznych niezbędnych w produkcji samochodów, smartfonów czy nawet myśliwców. Jest on głównym dostawcą dla firm takich, jak Apple oraz Qualcomm. Tajwan od dawna żywi obawy co do kradzieży technologii czy ryzyka przejmowania ekspertów przez Chiny z tego typu firm.

Rząd zaproponował również poprawki, które podnoszą kary dla tajwańskich firm, które są przykrywkami dla chińskich firm lub pożyczają im swoje licencje. Aby nowe regulacje weszły w życie, muszą jeszcze zostać przegłosowane przez tajwański parlament.

Aleksandra Bielakowska