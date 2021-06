Tajwan otrzymał od Stanów Zjednoczonych 2,5 mln dawek Moderny

Waszyngton, konkurując z Pekinem o geopolityczne wpływy „dyplomacją szczepionkową”, początkowo obiecał przekazać 750 000 dawek, ale zwiększył tę liczbę, gdy administracja prezydenta Joe Bidena zobowiązała się do rozesłania 80 milionów amerykańskich dawek na cały świat- pisze Reuters.

"Co za widok! Co za gest!" minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu napisał w sobotę na Twitterze podziękowanie, podając link do zdjęć szczepionek załadowanych na Boeinga 777 na lotnisku w Memphis.

"Relacje Tajwan-USA są solidne i nadal będziemy ściśle współpracować w walce z COVID -19. Siły dobra zwyciężą!" -dodał.

Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen napisała na Twitterze, że jest poruszona decyzją USA : "Dziękuję Stanom Zjednoczonym za ten wzruszający gest przyjaźni. Te szczepionki znacznie przyczynią się do zachowania bezpieczeństwa i zdrowia Tajwanu".

Stany Zjednoczone, podobnie jak większość krajów, nie mają formalnych powiązań dyplomatycznych z Tajwanem, ale ku niezadowoleniu Chin są jego najważniejszym międzynarodowym sponsorem.

2,5 miliona dawek Moderna Inc, które mają dotrzeć na główne międzynarodowe lotnisko Tajwanu późnym niedzielnym popołudniem, podwoi liczbę szczepionek, które już dotarły na wyspę, w tym 1,24 miliona szczepionek AstraZeneca Plc przekazanych przez Japonię na początku tego miesiąca.

Chiny, które twierdzą, że demokratycznie rządzony Tajwan stanowi integralną część ich terytorium, oferowały szczepionki wyprodukowane u siebie, ale rząd w Tajpej wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Tajwan ponadto oskarżył Chiny o zablokowanie co najmniej jednej zagranicznej umowy dotyczącej dostaw szczepionek na wyspę. Pekin temu zaprzecza.

Pomimo pandemii Chiny nadal wywierają militarną presję na Tajwan. W ubiegłym tygodniu 28 samolotów chińskich sił powietrznych, w tym myśliwce i bombowce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, naruszyło strefę obrony powietrznej Tajwanu.

Tajwan stara się przyspieszyć zakupy szczepionek, na które ma złożone zamówienia. Tylko około 6 proc. z 23,5 miliona mieszkańców Tajwanu otrzymało co najmniej jedną z dwóch dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi.

W piątek rząd postanowił, że pozwoli Terry'emu Gou, miliarderowi związanemu z Apple Inc Foxconn i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) negocjować w imieniu Taipei w sprawie dostaw szczepionek.