Tajwan: Pierwsze Forum Inwestycyjne Unii Europejskiej na Tajwanie

Pierwsze Forum Inwestycyjne Unii Europejskiej (UE) na Tajwanie odbyło się we wtorek w Tajpej. W imprezie wzięła udział prezydent Tajwanu Cai Ing-wen, a także ministrowie spraw zagranicznych i gospodarki Joseph Wu i Wang Mei-Hua.

Polska była reprezentowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Biuro Polskie w Tajpej.

Forum zostało zorganizowane przez Europejskie Biuro Handlowe i Inwestycyjne na Tajwanie (EETO) oraz tajwańskie resorty gospodarki i spraw zagranicznych; miało na celu zwiększenie zainteresowania tajwańskich inwestorów krajami Unii Europejskiej. W trakcie forum ponad 24 ekspertów zaprezentowało możliwości inwestycyjne w Unii.

"Pomimo niepewności na rynkach światowych, Tajwan pozostał aktywny w rozszerzaniu międzynarodowej współpracy. Tam, gdzie niektórzy widzą słabość, my widzimy możliwości" - oświadczyła prezydent Cai i dodała: "Unia Europejska jest naszym najważniejszym inwestorem. Łączą nas wspólne wartości, takie jak wolność, demokracja i praworządność".

Prezydent nadmieniła, że kraje UE i Tajwan mają możliwość współpracy w wielu dziedzinach; wskazała na inwestycje w takich sferach, jak ochrona danych, bezpieczeństwo informacyjne i rozwój sieci 5G. Szef resortu spraw zagranicznych podkreślił natomiast, że obie strony będą musiały wspierać się w przyszłości, gdy uda się opanować kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa.

Tajwan jako jeden z niewielu krajów na świecie w ostatnich miesiącach nie miał żadnych przypadków zakażenia wewnątrz kraju. Wszystkie osoby zainfekowane przyjeżdżały z zagranicy i dzięki wysokim standardom kwarantanny, nie miały możliwości roznoszenia choroby. W związku z tym Tajwan bez żadnych przeszkód mógł zorganizować otwarte dla publiczności forum. Ponad 1400 inwestorów wyraziło chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

"Tajwan i Unia Europejska mają unikatową możliwość wspólnej pracy i korzystania z nowych okazji w tym zmieniającym się świecie. Wszyscy cenimy wolny handel, prawa człowieka, demokrację i praworządność. Naturalnym jest dla nas dalsze zacieśnianie współpracy" - mówił szef EETO Filip Grzegorzewski, jednocześnie zapraszając tajwańskich inwestorów do krajów Unii.

Według danych EETO UE była największym inwestorem na Taiwanie w 2019 roku. Około 25 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pochodzi z Europy. Ten wskaźnik nie jest jednak tak wysoki ze strony Tajwanu - tylko 1,7 proc. tajwańskich BIZ trafiło do krajów UE.

W trakcie forum 15 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zaprezentowało swoje kraje na zorganizowanych w trakcie forum targach inwestycji europejskich. Polskę reprezentowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która w 2018 otworzyła swoje biuro na Tajwanie. Pełniący obowiązki kierownika Biura Polskiego w Tajpej Bartosz Ryś na swoim Twitterze napisał, że w dobie restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw PAIH i Biuro Polskie promują Polskę jako miejsce do inwestycji.

O możliwościach i zachętach inwestycyjnych w Polsce na jednym z paneli opowiedział w formie telekonferencji Grzegorz Słomkowski, członek zarządu i wiceprezes PAIH. Mówił on przede wszystkim o sektorze teleinformatyki (ICT).

"Dostrzegamy duża kompatybilność gospodarek szczególnie w sektorze ICT, co stwarza silne podstawy do dalszego rozwoju współpracy w zakresie inwestycji i handlu. Tylko w ciągu ostatniego 1,5 roku do jednego z najbardziej prestiżowych na Tajwanie inkubatorów zakwalifikowało się sześć polskich firm" - powiedział PAP Słomkowski. "Chcielibyśmy również zachęcić kolejne tajwańskie firmy do lokowania swoich inwestycji w Polsce. Już ponad 30 inwestorów zdecydowało się zainwestować w naszym kraju" - dodał.

Tajwan jest siódmym partnerem Polski w Azji Wschodniej. Co roku organizowane są rozmowy pomiędzy oboma krajami. W zeszłym tygodniu w formie wideokonferencji odbyły się IX polsko-tajwańskie konsultacje gospodarcze. Podpisano w ich trakcie porozumienie o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, a także porozumienie o współpracy jednostek akredytujących. Polskę reprezentował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska