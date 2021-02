Tajwan: Polska pierwszym krajem Europy z umową z nami o współpracy w sprawach karnych

Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziękowało stronie polskiej za przyjęcie ustawy o zasadach współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem, podkreślając, że jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez Tajpej z krajem europejskim.

Ustawę w czwartek podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

"Polska jest pierwszym krajem europejskim, który podpisał z nami ramową umowę o zasadach współpracy w sprawach karnych" - głosi oświadczeniu MSZ Tajwanu. I dalej: "Umowa ta oparta jest na fundamencie obopólnego poszanowania praw człowieka i praworządności, przyczyni się do przeciwdziałania przestępczości międzynarodowej, wzmocnienia współpracy sądowniczej i ochrony praw obywatelskich".

"Jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych z radością patrzymy na finalizację procedur związanych z umową o zasadach współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską i Tajwanem. Jest to kolejna już umowa pomiędzy naszymi krajami - wcześniej zawarliśmy m.in. umowę dotycząca zasad unikania podwójnego opodatkowania oraz porozumienie o współpracy naukowej. MSZ nie zaprzestanie starań, by na tym solidnym fundamencie dalej budować współpracę i partnerstwo pomiędzy krajami" - przekazano w oświadczeniu.

W 2016 roku Polska i Tajwan zawarły umowę o zasadach unikania podwójnego opodatkowania, w 2018 roku natomiast - porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.

Jak wskazano w oświadczeniu na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa ma na celu transponowanie do polskiego porządku prawnego treści porozumienia pomiędzy Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanego w Tajpej 17 czerwca 2019 r. Sejm przyjął ustawę w grudniu - za głosowało 454 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. W styczniu natomiast za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało wszystkich 100 senatorów.

"Podpisana przez Prezydenta RP ustawa reguluje zasady i tryb współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem w obszarach: wzajemnej pomocy prawnej, ekstradycji, przekazywania osób skazanych, udzielania informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielania informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom" - wyjaśnił w rozmowie z PAP kierownik Polskiego Biura w Tajpej Bartosz Ryś i dodał: "Umożliwi ona m.in. przekazanie do kraju obywatela Polski odbywającego karę więzienia na Tajwanie oraz pozwoli na szybszą realizację wniosków o pomoc prawną".

"Tajwan to 21. gospodarka świata, o PKB zbliżonym do Polski. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy zwiększenie kontaktów na polu biznesowym i międzyludzkim, co skutkuje również większą liczbą międzynarodowych postepowań karnych. Umowa pozwoli usprawnić współpracę wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, z korzyścią dla obywateli" - podkreślił Ryś.

Polska jest jedynym w Europie i jednym z niewielu krajów na świecie, które zawarły podobną umowę z Tajwanem. Według danych, opublikowanych na stronie tajwańskiego resortu spraw zagranicznych, Tajwan posiada takie umowy tylko ze Stanami Zjednoczonymi, Wietnamem, Filipinami i Republiką Południowej Afryki.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska