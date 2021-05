Tajwan ponowił apel o włączenie go do Światowej Organizacji Zdrowia

Minister zdrowia Tajwanu Chen Shih-chung zaapelował w czwartek do Światowej Organizacji Zdrowia o włączenie go do działań i mechanizmów organizacji oraz uczestnictwa w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Jak podkreślił, Tajwan może być wzorem, jak radzić sobie z pandemią.

W artykule opublikowanym w tajwańskich i międzynarodowych mediach, minister podkreślił osiągnięcia władz Tajwanu w walce z pandemią, w tym wczesnego wykrycia wirusa i docenienie pełnej powagi zagrożenia oraz szybkiego podjęcia działań.

"Ze względu na bliskość geograficzną Chin, Tajwan mógł stać się jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenie w walce z epidemią SARS w 2003 r., Tajwan nie zignorował napływających sygnałów alarmowych" - pisze Chen. Jak dodał, w rezultacie na terytorium wyspy od początku pandemii odnotowano zaledwie 1086 przypadków zakażeń i 11 zgonów, a życie toczy się normalnie.

"Dzięki solidnemu systemowi opieki zdrowotnej, rygorystycznym strategiom testowania, przejrzystości informacji i partnerstwom publiczno-prywatnym, odpowiedź Tajwanu na COVID-19 okazała się jednym ze światowych sukcesów. Obecna pandemia po raz kolejny udowodniła, że Tajwan nie może być wykluczony z globalnej sieci ochrony zdrowia. Tajwan odgrywa niezastąpioną rolę w globalnych systemach monitorowania i wczesnego ostrzegania przed nowymi chorobami zakaźnymi, a model Tajwanu okazał się niezwykle skuteczny w walce przeciwko COVID-19" - przekonuje Chen, wzywając WHO do włączenia Tajwanu w "działania i mechanizmy" organizacji, do udziału w corocznym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA), które rozpocznie się 24 maja.

Podobny apel władze wystosowały w ubiegłym roku, przy wsparciu m.in. USA, jednak nie przyniosło to skutku. Tymczasem w środę po raz pierwszy aspiracje Tajwanu do udziału w WHA w charakterze obserwatora poparła we wspólnym komunikacie grupa G7.

"Wspieramy znaczący udział Tajwanu w forach Światowej Organizacji Zdrowia i Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Społeczność międzynarodowa powinna móc skorzystać z doświadczeń wszystkich partnerów, w tym sukcesowi Tajwanu w walce z pandemią Covid-19" - napisały państwa.