Tajwan: Prezydent Caj chce rozmów o umowie inwestycyjnej z Unią Europejską

Prezydent Tajwanu Caj Ing-wen zaapelowała w poniedziałek o rozpoczęcie rozmów na temat ramowej umowy inwestycyjnej z Unią Europejską. Zadeklarowała również, że Tajwan będzie współpracował z UE i innymi krajami demokratycznymi przy produkcji podzespołów elektronicznych.

"Wierzę, że nadszedł czas, aby Tajwan i Unia Europejska wznowiły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy inwestycyjnej (BIA). BIA nie tylko pomogłaby zabezpieczyć nasze łańcuchy dostaw, ale również chroniłaby nasze wzajemne interesy geopolityczne i gospodarcze oraz dawałaby sygnał o partnerstwach i wartościach, od których te interesy zależą" - oświadczyła prezydent.

W 2015 roku, przed rozpoczęciem prezydentury Caj, Komisja Europejska wskazała Tajwan jako potencjalnego kandydata do negocjacji o ramowej umowie inwestycyjnej.

"Tajwan będzie nadal współpracował z Unią Europejską i innymi demokratycznymi partnerami, w celu zapewnienia odpornego łańcucha dostaw produktów takich, jak podzespoły i materiały medyczne" - powiedziała Caj, odnosząc się tym samym do światowego niedoboru komponentów elektronicznych, wykorzystywanych w nowoczesnych samochodach, który dotknął również producentów w Europie.

Problem ten wystąpił m.in. w fabrykach Volkswagena w Europie. Ma to szczególne znaczenie dla niemieckiej gospodarki, gdzie rynek motoryzacyjny stanowi jeden z kluczowych sektorów.

W maju kierownictwo TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd, największy światowy producent podzespołów - PAP) zobowiązało się do zoptymalizowania i priorytetowego potraktowania produkcji podzespołów na potrzeby branży motoryzacyjnej.

Pod koniec kwietnia szefowa resortu gospodarki Wang Mei-hua zdementowała informacje o możliwym wybudowaniu nowych zakładów produkcyjnych TSMC w Europie, wskazując, że produkcja najbardziej zaawansowanych technologii pozostanie na Tajwanie.

W tym samym czasie Tajwan, ze względu na wyjątkowy w ubiegłym roku brak sezonowych tajfunów, boryka się z największą od 56 lat suszą. Zagraniczne media wskazywały suszę jako potencjalne zagrożenie dla produkcji chipów. Tajwański resort gospodarki jak na razie dementuje te doniesienia, podkreślając, że pomimo braków wody, produkcja podzespołów nie spada.

Prezydent odniosła się również do wzrostu napięcia w Cieśnie Tajwańskiej, wskazując, że Tajwan jest świadomy zagrożenia, będzie nadal wzmacniał swoje zdolności obronne oraz współpracował z innymi krajami, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska