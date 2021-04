Tajwan: Prezydent Caj: Chiny zagrażają bezpieczeństwu w regionie Indo-Pacyfiku

Chiny zagrażają bezpieczeństwu w regionie Indo-Pacyfiku - stwierdziła w czwartek prezydent Tajwanu Caj Ing-wen podczas spotkania z delegacją USA. W środę po południu na lotnisko w Tajpej przyleciała nieoficjalna delegacja. Jest to pierwsza taka wizyta od czasów objęcia urzędu przez Joe Bidena.

Prezydent Caj spotkała się w czwartek z byłym senatorem Christopherem Doddem i byłymi zastępcami Sekretarza Stanu Richardem Armitagem i Jamesem Steinbergiem.

"Chiny wielokrotnie wysyłały samoloty i okręty, które przeprowadzały manewry na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej Tajwan" - powiedziała podczas spotkania prezydent Caj, i dodała: "Te działania podważają status quo w regionie Indo-Pacyfiku oraz zagrażają bezpieczeństwu i stabilizacji w regionie.

"Tajwan aktywnie wspiera społeczność międzynarodową. Jesteśmy chętni do współpracy z podobnie myślącymi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, po to, by wspólnie chronić pokój w regionie Indo-Pacyfiku oraz powstrzymywać agresję i prowokacje" - wskazała Caj.

Prezydent odniosła się tym samym do ostatnich, coraz intensywniejszych wtargnięć samolotów wojskowych ChRL w tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Tajwanu oraz ćwiczeń chińskiej marynarki wojennej w bliskiej odległości od terytorium Tajwanu.

Prezydent Caj podkreśliła również, że od czasu rozpoczęcia kadencji przez Joe Bidena, relacje amerykańsko-tajwańskie rozwijają się i są, jak to określił sekretarz stanu USA Antony Blinken, "solidne jak skała". Caj wskazała przy tym na ogłoszone ostatnio przez USA nowe wytyczne, które umożliwiły amerykańskim urzędnikom swobodniejsze spotkania ze stroną tajwańską, oraz podpisanie w marcu przez oba kraje Porozumienia o Współpracy (MOU) o Grupie Roboczej Straży Przybrzeżnej.

Prezydent poruszyła również kwestię współpracy w następujących aspektach: przeciwdziałanie dezinformacji, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i sieć 5G. Caj wskazała na potrzebę wznowienia rozmów o ramowej umowie handlowej i inwestycyjnej pomiędzy USA a Tajwanem.

"Znajdziecie w prezydencie Bidenie niezawodnego i zaufanego przyjaciela" - powiedział w trakcie rozmowy senator Dodd, i dodał: "jestem przekonany, że administracja pomoże rozszerzyć obecność międzynarodową [PAP: Tajwanu] i wesprze jego inwestycję w samoobronę. Administracja Bidena będzie również dalej dążyć do pogłębiania już i tak silnych więzi gospodarczych."

"Jesteśmy tu dziś jako ponadpartyjna delegacja na prośbę mojego wieloletniego przyjaciela Joe Bidena, aby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w partnerstwo i pogłębić naszą współpracę w zakresie wielu wspólnych interesów" - powiedział Dodd.

Delegacja spotkała się również z premierem Su Tseng-chang, szefem resortu spraw zagranicznych Josephem Wu oraz członkami parlamentu. Głównymi tematami rozmów było bezpieczeństwo oraz relacje w Cieśninie Tajwańskiej oraz współpraca gospodarcza.

W środę po wylądowaniu delegacji, Chiny ogłosiły rozpoczęcie ćwiczeń marynarki wojennej, które mają potrwać 6 dni. Ćwiczenia odbywają się w bliskiej odległości od wysp Dongsha (Pratas), które kontrolowane są przez Tajwan. To właśnie w tym miejscu siły powietrzne Chin najczęściej naruszają ADIZ.

Według informacji podanych przez resort spraw zagranicznych, od początku bieżącego roku do 12 marca ChRL wykonała 249 lotów naruszających ADIZ Tajwanu. Większość takich wtargnięć przeprowadzona została przy użyciu myśliwców.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska