Tajwan: Prezydent: nie prowokujemy, nie działamy pochopnie i nie ugniemy się pod presją Chin

Nie prowokujemy, nie działamy pochopnie i absolutnie nie ugniemy się pod presją Chin – oświadczyła we wtorek w Tajpej prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen w orędziu wygłoszonym z okazji święta narodowego. Głowa państwa stwierdziła, że żadna ze stron nie powinna samemu zmieniać status quo.

"Powtórzę, że pokój jest jedyną opcją w Cieśninie Tajwańskiej. Utrzymanie status quo jako największego wspólnego mianownika dla wszystkich stron jest kluczem do zapewnienia pokoju" - powiedziała Tsai. Dodała, że "nie ustając w wysiłkach na rzecz zapewnienia naszej suwerenności, demokracji i wolności, musimy opierać się na szacunku dla faktów historycznych i nadal budować pokojowe i stabilne stosunki w Cieśninie."

Prezydent Tsai przemawiała z okazji 112-lecia Rewolucji Xinhai, która doprowadziła do ustanowienia Republiki Chińskiej. Na Tajwanie przypadająca na 10 października rocznica rozpoczęcia rewolucji obchodzona jest jako najważniejsze święto narodowe i nazywana jest potocznie świętem podwójnej dziesiątki. We wtorek na Tajwanie odbywał się cały szereg uroczystości; w Tajpej można było obejrzeć paradę wojskową i wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych.

"Tajwan w tym momencie stał się Tajwanem światowym. W geostrategii, rozwoju globalnej demokracji i w międzynarodowych systemach łańcuchów dostaw jesteśmy najbardziej niezawodnym, skutecznym i najbezpieczniejszym partnerem na świecie. Siła międzynarodowego wsparcia dla nas osiągnęła niespotykany dotąd poziom. Ponieważ jest to czas, w którym możemy zmierzyć się ze światowymi wyzwaniami z pewnością i zdecydowaniem, możemy również zachować spokój i pewność siebie, stawiając czoła Chinom, tworząc warunki dla pokojowego współistnienia i przyszłego rozwoju w Cieśninie Tajwańskiej" - dodała Tsai.

Podczas orędzia prezydent wspomniała również o sukcesach Tajwanu w ostatnim roku, w tym o zwodowaniu pierwszego okrętu podwodnego rodzimej produkcji. Okręt Narwal ma oficjalnie wejść do służby w 2025 roku po zakończeniu testów. Tsai wskazała również, że gospodarka Tajwanu w ostatnich latach okazała się bardzo odporna, a kraj stał się kluczową siłą w restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw.

Było to jedno z ostatnich tego typu przemówień prezydent Tsai, która skończy swoją drugą kadencję 20 maja przyszłego roku. Glowa państwa przekaże władzę po wyborach prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych na 13 stycznia 2024 roku.

Przemówienie Tsai zostało wygłoszone po powitaniu w biurze prezydenta kilkudziesięciu zagranicznych gości, w tym grupy parlamentarnej z Japonii i Kanady, a także byłego premiera Australii Scotta Morrisona. W ceremonii zorganizowanej przez biuro prezydenta wzięli także udział wiceprezydent i reprezentant rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej Lai Ching-te, który jako kandydat w wyborach prezydenckich prowadzi aktualnie w sondażach, oraz były burmistrz Tajpej oraz założyciel Tajwańskiej Partia Ludowej Ko Wen-je.

Główny kandydat partii opozycyjnej Kuomintang (KMT) i burmistrz Nowego Tajpej Hou Yu-ih wziął udział w osobnej ceremonii zorganizowanej przez ratusz miasta Nowe Tajpej, gdzie dołączył do niego były prezydent Ma Ying-jeou. W tym samym czasie Terry Gou, założyciel firmy Foxconn, tajwańskiego producenta podzespołów i komponentów elektronicznych, który ma czas do 2 listopada na zebranie podpisów potrzebnych do oficjalnego rozpoczęcia kampanii, wziął udział w innym uroczystym wydarzeniu zorganizowanym przez władze miasta Tajpej.

W ostatnim czasie stale rośnie napięcie w Cieśninie Tajwańskiej, a samoloty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) niemal codziennie naruszają tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ), przekraczając medianę Cieśniny Tajwańskiej. Dotychczasowy rekord naruszeń został ustanowiony pod koniec września, gdy 103 chińskie samoloty prowadziły działania w pobliżu Tajwanu. W 2020 roku tajwańskie ministerstwo obrony uruchomiło platformę, która na bieżąco ostrzega mieszkańców przed wrogimi działaniami militarnymi.

