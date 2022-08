Tajwan: Prezydent Tsai: wizyta amerykańskiej senator przejawem silnego poparcia ze strony Kongresu

Amerykańska senator z Partii Republikańskiej Marsha Blackburn spotkała się w piątek z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. W tym kluczowym momencie podróż senator Blackburn na Tajwan jest konkretnym przejawem silnego poparcia ze strony Kongresu USA i to dla nas wiele znaczy - stwierdziła podczas spotkania prezydent Tsai.

"Ostatnio nastąpiło wiele przetasowań w globalnym krajobrazie. Należą do nich rosyjska inwazja na Ukrainę oraz przeciągające się ćwiczenia wojskowe Chin. Te wydarzenia pokazują, w jaki sposób kraje autorytarne zakłócają i zagrażają porządkowi światowemu. Właśnie dlatego demokracje muszą dalej się jednoczyć i współpracować w utrzymywaniu mocnej linii obrony naszych wspólnych wartości, wolności i demokracji" - oznajmiła Tsai.

Prezydent dodała, że oprócz kooperacji w zakresie bezpieczeństwa, Tajwan "z niecierpliwością liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie półprzewodników i w innych kwestiach z sektora zaawansowanych technologii".

"Jesteś tak precyzyjna (prezydent Tsai - PAP), gdy wspominasz wspólne wartości, które wyznajemy: miłość do wolności, miłość do demokracji i naprawdę ważne jest, aby narody miłujące wolność wspierały Tajwan w dążeniu do zachowania niezależności i wolności" - powiedziała podczas spotkania amerykańska senator, która zasiada w komisjach handlu i sił zbrojnych Senatu USA.

W czwartek, po przylocie do Tajpej, Blackburn stwierdziła na Twitterze: "Będę nadal stała po stronie Tajwanu, jego prawa do wolności i demokracji". "Nie boję się (przywódcy ChRL) Xi Jinpinga" - dodała. Oprócz spotkania z prezydent Tsai, Blackburn wzięła w piątek udział w bankiecie zorganizowanym przez ministra spraw zagranicznych Tajwanu Josepha Wu. Wizyta senator zakończy się w sobotę.

"Ponieważ Chiny kontynuują eskalację nacisków wobec Tajwanu tworząc regionalne napięcia, MSZ jest bardzo wdzięczne, że członkowie Kongresu USA podejmują konkretne kroki, jak ponowna wizyta na Tajwanie, aby zademonstrować silne poparcie i zaangażowanie dla Tajwanu" - napisano w oświadczeniu tajwańskiego MSZ. Jak dodano "MSZ jest przekonane, że wizyta senator Blackburn przyczyni się do dalszego zacieśnienia współpracy między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi w wielu obszarach i pogłębienia merytorycznego partnerstwa dwustronnego między tymi krajami".

To trzecia w tym miesiącu wizyta członka amerykańskiego Kongresu. Na początku sierpnia na Tajwan udała się szefowa Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, a w połowie sierpnia na wyspę zawitał przewodniczący senackiej Podkomisji ds. Azji Wschodniej, Pacyfiku i Międzynarodowej Polityki Cyberbezpieczeństwa Edward John Mark.

Według ministerstwa obrony Tajwanu, w piątek 18 chińskich myśliwców naruszyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej, a w sumie osiem okrętów wojennych i 35 samolotów wojskowych prowadziło operacje w bliskiej odległości od wyspy. To już kolejne od czasu wizyty Pelosi naruszenie mediany Cieśniny Tajwańskiej.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska