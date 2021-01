Tajwan prosi Niemcy o pomoc w zapewnieniu dostaw szczepionek przeciw Covid-19

Szefowa resortu gospodarki Tajwanu Wang Mei-hua zwróciła się do Niemiec o pomoc w zapewnieniu dostaw szczepionek przeciw COVID-19 po tym, gdy Berlin poprosił Tajpej o pomoc w zażegnaniu niedoboru elektronicznych podzespołów do samochodów.

Wang przekazała, że uczyniła to podczas niedzielnego spotkania z Thomasem Prinzem, de facto ambasadorem Niemiec na Tajwanie. Wang zaznaczyła, że poprosiła Niemcy o pomoc "w ramach posiadanych przez nie możliwości".

Prinz miał przekazać Wang list od szefa resortu gospodarki Niemiec Petera Altmaiera, w którym ten z kolei miał poprosić o pomoc w złagodzeniu niedoboru elektronicznych podzespołów samochodowych w Niemczech.

Problem niedoboru komponentów elektronicznych, wykorzystywanych w nowoczesnych samochodach, dotknął fabryki Volkswagena w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Ma to szczególne znaczenie dla gospodarki Niemiec, gdzie rynek motoryzacyjny stanowi jeden z kluczowych sektorów.

Minister Wang Mei-hua jeszcze w niedzielę bezpośrednio zwróciła się do kierownictwa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd), największego na świecie podwykonawcę podzespołów, w sprawie zapotrzebowania branży motoryzacyjnej na podzespoły potocznie nazywane czipami. TSMC zobowiązała się do "zoptymalizowania" produkcji pod kątem wydajności i do priorytetowego potraktowania produkcji podzespołów na potrzeby branży motoryzacyjnej. Firma zastrzegła przy tym, że obecnie jest u szczytu swoich możliwości produkcyjnych.

Obawy Tajwanu o płynność dostaw szczepionek wiążą się z doniesieniami o opóźnieniach tych dostaw w innych krajach.

W grudniu Tajwańskie Centrum do spraw Kontroli Chorób ogłosiło, że pierwsze dawki szczepionek przeciw Covid-19 dotrą na Tajwan najwcześniej w marcu. Rząd zdecydował się na zakup prawie 20 mln dawek, z czego 10 mln to szczepionka opracowana przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę Astra/Zeneca. Druga transza - prawie 5 mln szczepionek - ma trafić na Tajwan w ramach globalnego programu COVAX.

Ze względu na wewnętrzne regulacje i wątpliwości, związane z bezpieczeństwem leków produkowanych w ChRL, Tajwan nie zezwala na sprowadzanie szczepionek z Chin.

Pomimo pojawienia się w ostatnim miesiącu nowego ogniska koronawirusa na północy kraju, Tajwanowi nadal udaje się powstrzymywać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Od wybuchu epidemii potwierdzono 895 przypadków infekcji w kraju, 7 osób zmarło, a 809 zostało wyleczonych. Do tej pory tylko 71 osób uznaje się za zakażone na wyspie.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska