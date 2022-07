Tajwan przygotowuje się na migrantów ekonomicznych 

Tajwan dotyka charakterystyczny dla państw rozwiniętych problem starzenia się społeczeństwa. Powoduje on m. in. braki na rynku pracy, które rząd w Tajpej zamierza uzupełnić poprzez programy pomagające zagranicznym studentom pozostać na wyspie. Ambicją Tajpej jest stworzenie dwujęzycznego środowiska i umiędzynarodowienie Tajwanu dzięki zagranicznym studentom. Jednak oferowane rozwiązania nie wydają się znacząco rozwiązywać problemu.

28 czerwca na National Cheng Kung University miała miejsce konferencja z udziałem przedstawicieli krajowego biznesu i specjalistów z zakresu edukacji dwujęzycznej i pozyskiwania talentów (ang. talent acquisition) z różnych państw świata. Do uczestników konferencji swoje słowa skierował również wiceminister edukacji Tajwanu Lio Mon-chi. Przyznał, że zagraniczni studenci są szansą na zapełnienie luki na rynku pracy. Dodatkowo ich obecność pomoże stworzyć dwujęzycznie środowisko, które uatrakcyjni Tajwan.

Obecnie na wyspie studiuje 14 tys. zagranicznych studentów. Według założeń tamtejszego rządu ich liczba ma się potroić do 2030 r. Również do tego roku, Tajwan ma stać się państwem dwujęzycznym upodabniając się w tej kwestii choćby do Singapuru. Jednak zdaniem ekspertów występujących na wspomnianej konferencji, już teraz można uznać, że plan ten jest niemożliwy do zrealizowania w ciągu najbliższych ośmiu lat. Wśród przeszkód wymieniono m. in. potrzebę uświadomienia Tajwańczykom korzyści płynących z posługiwania się obcymi językami.

Według nowych przepisów, które wejdą w sierpniu bieżącego roku, osoba chcąca podjąć studia na Tajwanie powinna choć w minimalnym stopniu posługiwać się językiem mandaryńskim. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów będzie mogła skorzystać ze sfinansowanych przez rząd lekcji, które zakończą się egzaminem na poziomie A2. W kolejnym roku studiów będzie to analogicznie poziom B1. Program ten ma pomóc w późniejszym podjęciu pracy na Tajwanie.

Wspomniane wyżej przepisy nie w pełni pomogą rozwiązać tę kwestię. Przede wszystkim współpracę z rządem w tym zakresie będą mogły podjąć uniwersytety, które posiadają odpowiednie zasoby w kwestii nauczania języków i doradztwa zawodowego, jak również nie miały przez ostatnie 3 lata problemów z rekrutacją. Jednak władze tajwańskich uczelni, wyrażają obawy, czy po okresie pandemii poprzednie, mniejsze limity zagranicznych studentów zostaną wypełnione.

Tymczasem problem z posiadania odpowiedniej ilości pracowników staje się palący. Według statystyk, w 2020 r. 16 proc. populacji 23-milionowego Tajwanu było w wieku emerytalnym, a liczba ta tylko do 2025 r. ma wzrosnąć o 8 pp. Współczynnik dzietności zmniejsza się regularnie od kilku dekad i wynosi obecnie 1,2. Z kolei tamtejszy rynek pracy zasila liczba 700 tys. imigrantów zarobkowych, głównie z Indonezji i Wietnamu, ale także Filipin i Mongolii. Jednak są to głównie pracownicy fizyczni zatrudnieni w przemyśle, rybołówstwie, czy pracujący jako opiekunowie dzieci i osób starszych.

Choć rząd Tajwanu wskazuje zalety umiędzynarodowienia kampusów uniwersyteckich i w dalszej kolejności rynku pracy, to specjaliści występujący na National Cheng Kung University stwierdzają, że bez liberalizacji restrykcyjnego obecnie prawa migracyjnego, jak również bez pokazania społeczeństwu korzyści płynących z funkcjonowania w dwujęzycznym środowisku, czy zmiany opartej na hierarchii kultury biznesowej, jakakolwiek znacząca migracja nie będzie możliwa.