Tajwan: Rozpoczęcie wyborów prezydenckich i parlamentarnych

W sobotę o godz. 8 czasu lokalnego (01.00 czasu polskiego) rozpoczęły się na Tajwanie wybory prezydenckie i parlamentarne, które - jak zauważają obserwatorzy - mogą przesądzić o przyszłości relacji tego wyspiarskiego kraju z Chinami kontynentalnymi.

Do udziału w głosowaniu uprawnionych jest ok. 19 mln wyborców (na ogólną liczbę 23 mln mieszkańców). Lokale wyborcze otwarte będą do godz. 16 czasu lokalnego (9.00 czasu polskiego).

Sondaże sugerują, że obecna prezydent Caj Ing-wen zostanie wybrana na kolejną kadencję, ale jej partia, proniepodległościowa Demokratyczna Partia Postępowa (DPP), może uzyskać gorszy wynik niż w poprzednich wyborach, lub nawet utracić większość.

W wyścigu prezydenckim Caj startuje przeciwko Hanowi Kuo-yu z opozycyjnej Partii Nacjonalistycznej (Kuomintang - KMT).

Caj Ing-wen uważana jest za gwarantkę wartości demokratycznych wobec autorytarnych rządów Pekinu i prezydenta Xi Jinpinga.

Associated Press podkreśla, że dla wielu Tajwańczyków wielomiesięczne protesty zwolenników demokracji w Hongkongu, byłej kolonii brytyjskiej, a obecnie specjalnym regionie administracyjnym Chin, uwidoczniły dodatkowo kontrast między ich demokratycznymi rządami a autorytaryzmem Pekinu.

W wyborach bierze również udział James Sung, niegdyś członek KMT, a obecnie przewodniczący nacjonalistycznej Partii "Najpierw Naród" (PFP), jednak według sondaży i ekspertów nie będzie się on liczył w walce o fotel prezydenta.

Tajwan, który formalnie nazywa się Republiką Chińską, jest niezależny od Chin kontynentalnych od czasu rozłamu w czasie wojny domowej w 1949 roku. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję "jednych Chin" i nigdy nie wykluczył możliwości siłowego przejęcia nad nim kontroli. USA, podobnie jak większość krajów świata, nie mają formalnych relacji z Tajwanem, ale uznawane są za jego największego sprzymierzeńca i sprzedają mu uzbrojenie.