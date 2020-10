Tajwan: Rząd potępia Chiny za kolejne oskarżenie obywateli tajwańskich o szpiegostwo

Premier Tajwanu Su Tseng-chang potępił we wtorek postępowanie władz Chin, które dzień wcześniej na antenie chińskiej stacji CCTV oskarżyły kolejnego tajwańskiego obywatela o szpiegostwo.

W poniedziałek wieczorem państwowa stacja telewizyjna CCTV wyemitowała rzekome przyznanie się do winy Tajwańczyka, podejrzanego o prowadzenie działań przeciw Chinom. Bohaterem nagrania jest Cheng Yu-chin, przedstawiony jako były bliski współpracownik byłego przewodniczącego obecnie rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej, Cho Jung-taia.

Cho na swoim Facebooku zaprzeczył tym doniesieniom i wezwał Chiny do zaprzestania prowokacyjnych kroków. "Domagam się od władz KPCh, aby szanowały elementarne prawa człowieka, nie naruszały wolności osobistej i nie fabrykowały fałszywych oskarżeń" - oświadczył w swoim poście Cho.

Premier Tajwanu odniósł się dziś do tych informacji, podkreślając, że Tajwan jako demokratyczne państwo nie potrzebuje uciekać się do takich środków. Chiny natomiast, będąc krajem totalitarnym, w rzeczywistości same nie cofają się przed praktykami, o które oskarżają inne kraje.

"Chiny zawsze posługują się fałszywymi wydarzeniami i fałszywymi osobami, by szkalować i straszyć; nie jest to zachowanie godne wielkiego państwa" - powiedział Su.

Według chińskiej stacji Cheng miał wykorzystywać swoje stanowisko na Uniwersytecie Karola w Pradze do działań szpiegowskich wymierzonych w Chiny. Jak podaje "Global Times", gazeta pod auspicjami KPCh, Cheng został zrekrutowany przez przedstawiciela placówki reprezentacyjnej Tajwanu w 2004 r. w Czechach. Przedstawiciel ten miał rekrutować chińskich oficjeli i naukowców do działań szpiegowskich. Cheng został pojmany w 2019 roku, ale do tej pory miejsce jego pobytu nie było znane.

"Wiem, że to co zrobiłem, jest szkodliwe dla Chin. Żaden kraj nie może pozwolić, by jego obywatele działali na rzecz podziału państwa" - powiedział rzekomo Cheng, odnosząc się tym samym w nagraniu do retoryki chińskich władz, które uważają Tajwan za własną prowincję i oskarżają jego władze o separatyzm.

To już drugie w ostatnich dniach oskarżenie wysunięte przez Chiny. W niedzielę w podobnych okolicznościach zaprezentowano nagranie, na którym Lee Meng-chu również przyznał się do zarzucanych mu czynów. Lee został aresztowany w 2019 r., gdy według chińskiej telewizji wspierał antyrządowe protesty i wykonywał zdjęcia, mające pomóc Tajwanowi w określeniu aktualnego stanu sił zbrojnych Chin.

Jak podały tajwańskie władze, chociaż tożsamość Lee Meng-chu została potwierdzona, to informacje na temat Cheng Yu-china są częściowo nieprawdziwe. Według przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych Johnsona Chianga, Cheng nie był pracownikiem na Uniwersytecie Karola w Pradze i chociaż przebywał w Czechach, nie kontaktował się ze wskazanym przez CCTV domniemanym dyplomatą, który nigdy nie był też zatrudniony przez tajwańską placówkę. Według Chianga, większość podanych przez chińskie media informacji nie jest prawdziwa i ma na celu oczernienie Tajwanu.

Przedstawiciel ministerstwa wskazał również, że Cheng znany był raczej ze wspierania Chin, w tym otwartego popierania inicjatywy Pasa i Szlaku, sztandarowego międzynarodowego projektu rządu ChRL, a także działań na rzecz promocji współpracy Chin i Czech.

W poniedziałek tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych odniosła się do pierwszego materiału telewizji chińskiej, określając go jako manipulację. Skrytykowano również nagranie z "przyznania się do winy", oceniając je jako całkowicie niezgodne z procedurami prawnymi.

Chiny kolejny raz wykorzystują państwową telewizję do prezentowania materiału, w którym oskarżona osoba przyznaje się do winy. W podobnych okolicznościach swoje "przyznanie do winy" przedstawił Gui Minhai, wydawca porwany w 2015 roku w Tajlandii. Gui, posiadający szwedzkie obywatelstwo, po znalezieniu się w rękach władz chińskich przyznał się na antenie CTTV do zarzucanych mu czynów.

Działające na rzecz praw człowieka organizacje pozarządowe wielokrotnie wskazywały, że wystąpienia, w których oskarżeni przyznają się do winy na wizji, bez procesu sądowego, mogą być wymuszone i naruszają podstawowe prawa człowieka.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska