Tajwan: Samoloty ChRL w tym roku przekraczały Cieśninę Tajwańską najczęściej od 30 lat

Samoloty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przekraczały w tym roku Cieśninę Tajwańską z częstotliwością najwyższą od 30 lat - oświadczył minister obrony Tajwanu Yen Teh-fa w środę w tajwańskim parlamencie.

Minister Yen wskazał w trakcie swojej przemowy, że ponad 1700 myśliwców i bombowców armii chińskiej naruszyło strefę identyfikacji powietrznej Tajwanu. Spośród nich 219 przekroczyło południowozachodnią część strefy, a 49 przekroczyło środek Cieśniny Tajwańskiej.

We wtorkowym raporcie ministerstwa obrony stwierdzono, że tajwańskie myśliwce były do tej pory podrywane już 4132 razy. Jak podała Tajwańska Agencja Informacyjna (CNA), działalność myśliwców tajwańskich jest aż o 2,3 razy większa niż w ubiegłym roku.

Zwiększyła się również o 2 tysiące liczba interwencji morskich przeprowadzonych przez tajwańską marynarkę wojenną. Minister Yen nie podał, ile dokładnie chińskich statków znalazło się w okolicy wyspy, ale poinformował, że wydatki na monitorowanie działań wrogiej marynarki wzrosły znacząco od zeszłego roku.

Jak podała w środę CNA, manewry, które musiało przeprowadzić wojsko tajwańskie w odpowiedzi na ostatnią działalność Chin, kosztowały już ponad miliard dolarów. Stanowi to prawie 9 procent rocznego budżetu Tajwanu na obronność.

Yen wskazał, że chociaż budżet obronny był do tej pory wystarczający, to w przyszłym roku rząd będzie musiał go podnieść. W ostatnich miesiącach informowano, że Tajwan w 2021 roku zwiększy budżet na obronność o 4,4 procent, czyli o rekordowe 12 mld dolarów.

We wtorek premier Tajwanu Su Tseng-chang oświadczył, że ostatnie działania ChRL muszą spotkać się z odpowiednią reakcją rządu w Tajpej i zwiększeniem budżetu na obronność.

Minister obrony podał również, że w obliczu rosnącego zagrożenia rozważane jest zwiększenie sił rezerwowych Tajwanu oraz liczby ich ćwiczeń. Miałoby to wspomóc regularne wojsko w ewentualnym konflikcie między stronami.

W ostatnim czasie ministerstwo obrony Tajwanu stworzyło stronę internetową, na której na bieżąco informuje o incydentach spowodowanych przez Chiny. Tylko w czasie od 16 września do 7 października chińskie bombowce i myśliwce naruszyły 13 razy strefę identyfikacji powietrznej Tajwanu. Ostatnie wtargnięcie miało miejsce w środę - statek powietrzny wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500 naruszył wtedy południowowschodnią część tej strefy.

Z Tajwanu Aleksandra Bielakowska