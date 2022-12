Tajwan stawia na elektromobilność. Będą spore dopłaty

Tajpej szuka sposobu na ograniczenie emisyjności transportu i poprawę jakości powietrza w miastach. Jedną z odpowiedzi ma być zwiększenie liczby niskoemisyjnych pojazdów. Rząd Tajwanu zaproponował program budujący wsparcie dla branży.

Nieskoemisyjny transport to element strategii dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 r. Dekadę wcześniej na Tajwanie wstrzymana zostanie sprzedaż nowych pojazdów spalinowych.

Refundacja nawet połowy ceny elektrycznego pojazdu

9 grudnia br. minister gospodarki Tajwanu Wang Mei-hua ogłosiła wydłużenie o kolejne cztery lata programu subsydiów na zakup skuterów elektrycznych. Jest to element specjalnego planu dotacji środowiskowych dla przemysłu, na który rząd zamierza przeznaczyć równowartość 191,5 mln dolarów.

Program ten składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich wydaje się najbardziej atrakcyjny dla obywateli i rodzimego przemysłu. Obejmuje on refundację przez państwo połowy ceny detalicznej nowego dwukołowego pojazdu elektrycznego, jak również obniżkę podatków dla ich producentów na wyspie. Dzięki temu cena produktu końcowego ma być niższa lub porównywalna do ceny pojazdu spalinowego.

Inwestycje w infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych

Druga część programu dotyczy inwestycji w infrastrukturę w postaci stacji ładowania i wymiany baterii. W tym przypadku zapowiedź rządu z wielkim entuzjazmem przyjęła tamtejsza firma Gogoro, która prowadzi swoją działalność w państwach takich jak Chiny, Singapur, a nawet Izrael. Jej najbardziej rozpoznawalnym produktem jest sieć stacji do wymiany baterii w pojazdach elektrycznych. Obecnie na Tajwanie funkcjonuje już ponad 2 tys. takich stacji, które obsługują ok. 0,5 mln kierowców.

Trzeci element programu rządowego to inwestycje w systemy zarządzania energią elektryczną, czyli zestaw narzędzi do monitorowania i sterowania siecią elektryczną w celu poprawy jej wydajności.

Tajwan chce być neutralny klimatycznie już w 2050 roku

Miasto Tajpej zdecydowało się na własne rozwiązania uzupełniające politykę rządu centralnego. Władze metropolii na początku 2022 r. same dokładały kwotę ok. 260 dolarów do zakupu skutera elektrycznego. Jednocześnie kontynuowały rozbudowę sieci stacji ładowania. Między innymi dzięki temu ponad 25 proc. sprzedanych w tym mieście skuterów w 2022 r. stanowią skutery elektryczne.

Jednocześnie warto pamiętać, że przedłużenie programu subsydiów jest jednym z kroków na drodze do zielonej transformacji. Plan Republiki Chińskiej na Tajwanie wydaje się w tej dziedzinie dość ambitny. Państwo to ogłosiło osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dekadę wcześniej, czyli w 2040 r. każdy nowy pojazd osobowy - samochód lub skuter - zakupiony przez Tajwańczyków ma być pojazdem niskoemisyjnym.

