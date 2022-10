Tajwan: Tajpei wesprze Ukrainę 56 milionami dolarów

W środę tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że przekaże kolejną darowiznę dla Ukrainy. Tym razem, Tajwan ma wspomóc Ukrainę 56 milionami dolarów (264 miliony złotych – PAP), pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę zniszczonego przez rosyjską inwazję kraju.

Darowizna ma być przekazana przede wszystkim na odbudowę szkół, szpitali oraz innej infrastruktury, którą rząd Ukrainy uzna za priorytetową. Pieniądze zostaną przekazane, zaraz po aprobacie przez tajwański parlament, Juan Legislacyjny.

Szef tajwańskiego MSZ Joseph Wu poinformował, że za organizację pomocy dla Ukrainy będzie odpowiedzialny specjalny zespół zadaniowy, który utworzony zostanie w Warszawie. Część darowizny przekazana zostanie również na rzecz kontynuowania współpracy pomocowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polską, Słowacją, Czechami i Litwą. Oprócz pieniędzy, Tajwan ma również w niedługim czasie zaoferować stypendia dla ukraińskich studentów.

"W procesie budowania bliższych stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, rząd Tajwanu często odwołuje się do czynników niematerialnych, jak wspólne wartości i przywiązanie do ideałów demokratycznych" - stwierdził w rozmowie z PAP Marcin Jerzewski, dyrektor tajwańskiego oddziału czeskiego think tanku European Values Center for Security Policy. "Ta donacja pokazuje, że Tajwan rozumie też istotę pragmatycznego aspektu tych relacji, w tym ogromnych potrzeb Ukrainy w zakresie odbudowy infrastruktury niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju. Współpraca między Tajwanem a Ukrainą, przy udziale innych krajów regionu, w tym Polski, demonstruje, że za słowami rządu w Tajpej stoją też czyny, co wzmocni reputację kraju i pozwoli na pozytywny rozwój stosunków dwu- i wielostronnych."

W ubiegłych miesiącach, Tajwan zdecydował się na przekazanie prawie 10 milionów USD (prawie 47 miliony złotych - PAP) na pomoc humanitarną dla Ukraińców w Polsce, oraz otworzył specjalne konto, na które tajwańscy obywatele wpłacili dla Ukrainy prawie 33 milionów USD (155 milionów złotych).

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska