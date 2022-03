Tajwan: W ciągu trzech dni na pomoc dla Ukrainy zebrano 7,6 mln USD

W ciągu trzech dni od otworzenia na Tajwanie specjalnego funduszu na pomoc dla Ukrainy zebrano 214 milionów dolarów tajwańskich (7,6 mln USD) – poinformowała w sobotę tajwańska fundacja Relief Disaster Fund.

W czwartek MSZ Tajwanu zleciło fundacji koordynowanie zbiórki dla Ukraińców, którzy musieli opuścić swe domy z powodu rosyjskiej inwazji.

Tajwańczycy mogą wpłacać na specjalne konto środki na pomoc dla Ukrainy. MSZ przekazało, że Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Warszawie będzie odpowiedzialne za przekazanie środków organizacjom pozarządowym w Polsce oraz za komunikację z polskim rządem, by wszystkie środki dotarły do Ukraińców znajdujących się w potrzebie. Konto na razie ma pozostać otwarte do 18 marca.

Według tajwańskiego MSZ w piątek do Warszawy dotarło 27 ton środków medycznych, które przekazane zostały polskiej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ma ona pomóc w dalszym ich transporcie na Ukrainę.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska