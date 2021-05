Tajwan: W kraju narasta niepokój, nowy dzienny rekord lokalnych zakażeń koronawirusem

29 nowych przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem zarejestrowano w piątek na Tajwanie - podało tajwańskie Centrum ds. Kontroli Chorób (CECC). Jest to nowy dzienny rekord infekcji w tym kraju od początku pandemii Covid-19. W społeczeństwie narasta niepokój.

Ogółem od wybuchu w ubiegłym roku epidemii koronawirusa na Tajwanie potwierdzono dotąd 1290 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 12 osób zmarło, a 1107 zostało wyleczonych.

Według oficjalnych informacji na Tajwanie zarejestrowano w piątek 34 zakażenia, z czego 29 zakwalifikowano jako przypadki lokalne. Większość z zarażonych lokalnie przebywała w Wanhua, dzielnicy Tajpej na północy kraju; reszta zaraziła się w Nowym Tajpej i położonym na północnym-wschodzie mieście Yilan.

Źródła siedmiu przypadków nie udało się do tej pory ustalić. Największe zaniepokojenie opinii publicznej wywołują właśnie te niezidentyfikowane przypadki, gdyż może to wskazywać na niekontrolowane roznoszenie się choroby po kraju.

"W mieście widać narastającą panikę. Szczególnie po środzie, gdy po raz pierwszy w ciągu jednego dnia zarejestrowano tyle przypadków (16 lokalnych zakażeń koronawirusem - PAP) i zwiększono obostrzenia. Ludzie mieszkający na północy kraju ruszyli do sklepów, by wykupywać papier toaletowy i zupki instant" - powiedziała w rozmowie z PAP jedna z mieszkanek Tajpej.

Jak wskazała, "największym problemem jest teraz brak szczepionek. Wcześniej obywatele obawiali się AstraZeneki, teraz coraz więcej młodych osób chce się szczepić, ale preparatów nie starcza dla wszystkich".

W czwartek władze potwierdziły, że ogniska z Tajpej, Nowego Tajpej i Yilan prawdopodobnie są ze sobą związane. Dodatkowo genomy wirusa z Yilan i Nowego Tajpej są takie same jak w przypadku ogniska, które pojawiło się w mieście Taoyuan na północy kraju. Może to wskazywać na jedno źródło ostatnich zarażeń, chociaż nie jest to pewne. Dla władz potwierdzenie źródła zakażenia jest kluczowe, gdyż mogą dzięki temu prześledzić, jak wirus rozprzestrzenia się po kraju, i wyłapać w odpowiednim momencie zarażone osoby.

W marcu na Tajwanie rozpoczęła się kampania szczepień i do wtorku zaszczepiono 151 tys. osób; obecnie trwają szczepienia osób powyżej 65. roku życia. Do tej pory na Tajwan dotarło ok. 300 tys. dawek. W czwartek prezydent Caj Ing-wen przekazała, że możliwe, iż w lipcu Tajwan rozpocznie kampanię szczepień lokalnie wyprodukowanym preparatem, który jest nadal w drugiej fazie testów.

Władze proszą o ściąganie specjalnej aplikacji na telefon, która pozwala na zidentyfikowanie osób, które przebywały w bliskiej odległości od zarażonych. Od piątku osoby, które zainstalują aplikację, mają szanse na wygranie nagrody pieniężnej w wysokości 500 dolarów tajwańskich (równowartość ok. 70 zł). Dodatkowo osoby, które wykryją u siebie objawy Covid-19 i zgłoszą to w aplikacji, mogą dostać 5 tys. dolarów tajwańskich nagrody (ok. 700 zł).

Dodatkowo władze Tajpej zapowiedziały, że wprowadzają amnestię dla nielegalnie pracujących imigrantów, którzy podejrzewają u siebie chorobę; w samej stolicy jest to ok. 5 tys. osób. Władze obawiają się, że brak zgłoszeń objawów u tych osób może przyczynić się do niekontrolowanego rozpowszechniania wirusa. Tajpej planuje również otworzenie czterech centrów testowych niedaleko dzielnicy, w której wykryto ognisko zakażenia koronawirusem.

Pomimo braku podniesienia poziomu obostrzeń przez rząd, władze Tajpej, Nowego Tajpej i Taoyuan stopniowo zamykają część miejsc publicznych, w tym restauracji. W wielu budynkach wprowadzono rejestracje wchodzących osób. Rozważane jest wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach i na uniwersytetach.

Ze względu na szybką reakcję i wysokie standardy sanitarne Tajwanowi jako jednemu z niewielu krajów na świecie prawie przez rok udało się powstrzymywać lokalne rozprzestrzenianie się wirusa. Pasmo sukcesu zostało przerwane w grudniu 2020 roku, gdy pierwszy raz po 253 dniach zarejestrowano lokalny przypadek Covid-19. W styczniu br. również doszło do lokalnej transmisji w szpitalu w Taoyuan. W obu tych przypadkach udało się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska