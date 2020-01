Tajwan: W sobotę wybory prezydenckie i parlamentarne

Tajwańczycy wybiorą w sobotę szefa państwa i parlament, czyli Radę Ustawodawczą. Sondaże sugerują, że obecna prezydent Caj Ing-wen zostanie wybrana ponownie, ale jej partia może uzyskać gorszy wynik niż w poprzednich wyborach lub nawet utracić większość.

W wyścigu prezydenckim Caj z proniepodległościowej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) startuje przeciwko Hanowi Kuo-yu z opozycyjnej Partii Nacjonalistycznej (Kuomintang - KMT).

W wyborach bierze również udział James Sung, niegdyś członek KMT, a obecnie przewodniczący nacjonalistycznej Partii "Najpierw Naród" (PFP), jednak według sondaży i ekspertów nie będzie się on liczył w walce o fotel prezydenta.

Partia 63-letniej Caj, pierwszej kobiety na stanowisku prezydenta Tajwanu, poniosła znaczącą porażkę w wyborach lokalnych w 2018 roku, ale od wiosny ubiegłego roku przywódczyni udało się odzyskać popularność. Agencja Associated Press przypisuje to trzem głównym czynnikom: obawom wywołanym antytajwańskimi wypowiedziami ze strony Chin, protestom prodemokratycznym w Hongkongu i zapewnieniom Stanów Zjednoczonych o wsparciu Tajwanu w przypadku pogorszenia się sytuacji z Chinami.

Prezydent Tajwanu zdecydowanie odrzuciła sugestię chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, by zastanowić się na "tajwańską wersją +jednego kraju, dwóch systemów+", czyli doktryną zakładającą dopuszczenie do istnienia obszarów z ograniczoną autonomią - jak w Hongkongu i Makau - w ramach państwa chińskiego. Caj odpowiedziała, że 23 mln Tajwańczyków nigdy tego nie zaakceptują i w badaniu opinii opublikowanym trzy tygodnie później jej poparcie w kraju wzrosło o 10 punktów procentowych - zauważa AP.

Obietnica Caj o nieuleganiu presji Chin w połączeniu z prodemokratycznymi niepokojami w Hongkongu, które tajwańska prezydent uznała za dowód, że model "jeden kraj, dwa systemy" nie działa, nie tylko dały DPP wzmocnienie w sondażach, ale również wzbudziły obawy wśród wyborców dotyczące przyjaznej Chinom polityki KMT.

Prezydent zapewniła tajwańską opinię publiczną, że "utrzyma status quo" w kwestii stabilizacji w Cieśninie Tajwańskiej i nie będzie działać lekkomyślnie, by nie eskalować napięcia z Pekinem.

Według komentatorów Caj skorzystała również na odświeżeniu swojego wizerunku dzięki memom, animacji i mediom społecznościowym, docierając przy tym do młodych wyborców.

62-letni rywal urzędującej prezydent Han Kuo-yu, wybrany w 2018 roku na burmistrza miasta Kaosiung, jest zwolennikiem zacieśniania współpracy z Chinami jako jedynej drogi do zapewnienia Tajwanowi bezpieczeństwa i dobrobytu. Chcąc wznowić dialog z Chinami kontynentalnymi, który został zakończony przez Pekin po objęciu urzędu przez Caj w 2016 roku, Han preferuje koncentrowanie się na kwestiach gospodarczych w Cieśninie, twierdząc, że obecnie nie ma odpowiednich warunków do negocjacji politycznych.

James Sung, który startuje w wyborach na prezydenta po raz czwarty, stawia sobie za cel zapewnienie wyborcom alternatywy wobec KMT i DPP, twierdząc, że obie partie zdecydowanie zbyt długo dominują w polityce Tajwanu.

Choć nikt nie spodziewa się, że Sung wygra, to jeśli jego partia zachowa trzy obecne mandaty w Radzie Ustawodawczej, 77-letni polityk nadal będzie odgrywał ważną rolę w polityce wyspy. Będzie to szczególnie istotne, jeśli DPP straci większość, ponieważ pozwoli to partii Sunga odgrywać rolę języczka u wagi.

Kilka mniejszych partii walczy o mandaty oprócz PFP Sunga, w tym Partia "Nowa Siła", która obecnie ma pięć mandatów, oraz Tajwańska Partia Ludowa (TPP) założona przez burmistrza Tajpej Ko Wen-dzego w sierpniu 2019 roku. Szacuje się, że mniejsze partie zgromadzą ok. 10 mandatów.

Tajwan, który formalnie nazywa się Republiką Chińską, był rządzony oddzielnie od kontynentu od czasu rozłamu w czasie wojny domowej w 1949 roku. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję "jednych Chin" i nigdy nie wykluczył możliwości siłowego przejęcia nad nim kontroli. USA, podobnie jak większość krajów świata, nie mają formalnych relacji z Tajwanem, ale uznawane są za jego największego sprzymierzeńca i sprzedają mu uzbrojenie.

Joanna Baczała