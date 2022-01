Tajwan: W trakcie rutynowych ćwiczeń rozbił się samolot F-16V

Myśliwiec F-16V rozbił się w morzu w zachodniej części kraju, podało we wtorek ministerstwo obrony Tajwanu. Dowództwo sił powietrznych Tajwanu postanowiło pozostawić na ziemi całą flotę F-16.

Pilotowany przez kapitana Chen Yi F-16V zaginął nad morzem w trakcie rutynowego popołudniowego treningu w okolicach powiatu Jiayi, na zachodzie Tajwanu, 30 minut po starcie z bazy. Jak podało ministerstwo, samolot zniknął z radarów o godzinie 15:23 czasu tajwańskiego. Warunki pogodowe były dobre.

Nic nie wskazuje na to, że pilotowi udało się katapultować, nie wysłał on również komunikatów mayday. Jeden ze świadków oraz pilot drugiego samolotu widział, jak maszyna wpada do morza i znika pod powierzchnią wody. Nie wykluczany jest na razie żaden scenariusz przyczyn katastrofy.

Samolot miał wylatane 3 415 godzin, 401 z nich po jego uaktualnieniu do wersji V. W grudniu przeszedł rutynowy przegląd.

Myśliwiec jest jednym z samolotów F-16A/B zmodernizowanych do F-16V przez amerykańską firmę Lockheed Martin i tajwańską Aerospace Industrial Development Corp. za prawie 4 biliony USD. Oprócz trwającego programu modernizacji, Tajwan zamówił również u Amerykanów 66 nowych F-16V, których dostawa ma rozpocząć się w przyszłym roku.

Samoloty F-16 zostały zakupione po raz pierwszy od Stanów Zjednoczonych w 1997 roku i służą tajwańskiej armii do dnia dzisiejszego.

Na poszukiwania wysłano m.in. helikoptery, statki marynarki wojennej i straży przybrzeżnej. W akcji ma pomagać również policja oraz straż pożarna.

Prezydent Tajwanu Cai Ing-wen na Facebooku napisała, że poleciła ministerstwu obrony dołożyć wszelkich starań do akcji poszukiwawczej oraz wyjaśnienia przyczyn wypadku.

Według CNA,w ostatnich 24 latach na Tajwanie rozbiło się osiem myśliwców F-16. W katastrofach zginęło 3 pilotów, a 5 uznaje się za zaginionych.

W listopadzie 2020 roku Tajwan zdecydował się na uziemienie F-16 po tym, gdy samolot rozbił się na morzu w okolicach powiatu Hualian, na wschodzie Tajwanu. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej w trakcie rutynowych ćwiczeń rozbił się również samolot F-5E, a w lutym 2021 rozbiły się dwa samoloty F-5E w trakcie wspólnych ćwiczeń. Ministerstwo Obrony informowało, że w przeciągu 3 lat planuje wymienić wszystkie samoloty F-5E.

W ostatnich miesiącach zwiększyła się presja na Tajwan i znacznie wzrosła liczba incydentów z udziałem wojska chińskiego na Morzu Południowochińskim. W styczniu prawie codziennie siły wojskowe ChRL naruszały strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) - we wtorek było to 5 chińskich samolotów, w tym 4 myśliwce Shenyang J-16.

Aleksandra Bielakowska