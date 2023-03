Tajwan wzywa Honduras, by nie podejmował "złej decyzji" ws. relacji z Chinami

MSZ Tajwanu zaapelowało w środę do Hondurasu, by nie podejmował "złej decyzji” o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Chinami, co doprowadziłoby de facto do zerwania stosunków z Tajpej.

"Apelujemy do Hondurasu, aby dobrze się zastanowił i nie wpadł w pułapkę Chin, podejmując złą decyzję, która zaszkodzi długoterminowej przyjaźni między Tajwanem a Hondurasem" - napisano w oświadczeniu tajwańskiego MSZ.

Prezydent Hondurasu Xiomara Castro ogłosiła we wtorek, że jej rząd będzie dążył do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Chinami, co oznaczałoby zerwanie stosunków z Tajwanem.

Castro poinformowała na Twitterze, że poleciła ministrowi spraw zagranicznych Hondurasu Eduardo Reinie rozpoczęcie negocjacji z Chinami; nic nie wspominała o przyszłości relacji z Tajwanem.

Honduras jest obecnie jednym z ostatnich 14 krajów, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajwanem.