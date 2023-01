Tak australijska dyplomacja poradziła sobie z Pekinem. To przełom w relacjach z Chinami

Australia obchodzi swoje święto narodowe. Z tej okazji na ręce gubernatora generalnego napływają oficjalne depesze gratulacyjne. Jednak to życzenia przesłane przez Xi Jinpinga budzą największe zainteresowanie.

W 2020 roku, w okresie największego nasilenia pandemii wywołanej wirusem Covid-19, doszło do poważnego napięcia w dwustronnych relacjach politycznych pomiędzy Australią i Chinami. Rząd australijski wystąpił z oficjalną notą do władz chińskich o zbadanie wszystkich przyczyn, które doprowadziły do rozprzestrzenienia się wirusa poza rejon Wuhan.

Embargo na import australijskich towarów powinno zostać niebawem zniesione

Postawione publicznie zarzuty dotyczyły braku dbałości i kompetencji lokalnych władz sanitarnych, które nie poinformowały opinii publicznej o konsekwencjach rozprzestrzeniania się zakażeń. Działo się to w okresie, gdy w Australii wprowadzone zostały poważne ograniczenia, w tym kilkutygodniowe zakazy poruszania się w dużych miastach.

Ze względu na brak precyzyjnej odpowiedzi Chin na pytania zawarte w nocie władze australijskie nałożyły na koncern Huawei zakaz rozbudowy sieci 5G oraz ograniczyły mu dostęp do publicznych przetargów w branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedzią na te, zdaniem Pekinu, nieprzyjazne gesty było wprowadzenie chińskiego embarga na import węgla energetycznego, skroplonego gazu LNG, ale także mięsa, owoców, pszenicy i wina. Wymiana handlowa została poważnie ograniczona, wstrzymano kontakty polityczne.

Do ocieplenia relacji pomiędzy Chinami i Australią doszło przy okazji spotkania grupy G20

Niedawna zmiana rządu w Australii i pewne gesty pojednawcze ze strony nowego premiera mające na celu odbudową relacji z Chinami zostały dostrzeżone. Kulminacyjnym momentem było spotkanie na Bali, przy okazji obrad grupy G20. Odbyły się wówczas rozmowy prezydenta Chin Xi Jinpinga z australijskim premierem Anthonym Albanese. W grudniu minionego roku, po trzech latach przerwy, doszło także do spotkania, w chińskiej stolicy, ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

Od lat wiadomo, że Chiny uprawiają politykę nie tylko oficjalnymi kanałami. Przykładem może być chociażby fakt, że normalizację stosunków ze Stanami Zjednoczonymi ugruntowały mecze narodowych ekip ping-ponga. Kolejne działania tego typu dotyczyły przekazywania zaprzyjaźnionym państwom misiów panda.

Z kolei w 2022 roku kontrolowany przez państwo chiński koncern Luzhou Laojiao, produkujący wódkę z sorgo, został oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open. Nie mogło to się stać bez zgody udzielonej na najwyższych szczeblach politycznych. Także w tym roku, obserwując zmagania tenisistek i tenisistów na kortach w Melbourne, widzimy ogromną reklamę wódki.

Wydaje się, że to właśnie dziś można powiedzieć o tym, że nastąpił prawdziwy przełom w relacjach pomiędzy obu krajami. Z okazji święta narodowego Australii na ręce gubernatora generalnego oraz premiera płyną depesze z całego świata. Jednak agencje światowe cytują fragment życzeń tylko od jednego przywódcy.

Prezydent Chin Xi Jinping liczy na rozszerzenie współpracy z Australią

Na ręce gubernatora generalnego Davida Hurleya prezydent Chin Xi Jinping skierował następujące słowa: "Australia i Chiny dokonały przeglądu przeszłości i spojrzały w przyszłość, a teraz podejmują aktywne wysiłki we właściwym kierunku, aby poprawić i rozszerzyć więzi między naszymi krajami".

Takie zapewnienia wiele znaczą w wymiarze wielomiliardowych potencjalnych kontraktów, które będą realizowane w wyniki normalizacji wzajemnych stosunków.