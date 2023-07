Tak klimat wykańcza amerykańską gospodarkę. Wydatki idą w miliardy dolarów

Tylko w tym roku Stany Zjednoczone zostały dotknięte przez 12 katastrof wywołanych ociepleniem klimatu. Każda z nich kosztowała kraj co najmniej 1 mld dolarów.

Narodowe Centrum Informacji o Środowisku (National Centers for Environmental Information) wyliczyło, że od stycznia do czerwca USA nawiedziło 12 poważnych katastrof, w tym powodzie w Kalifornii, burza gradowa w Teksasie czy liczne tornada na wiosnę. Każda z nich kosztowała co najmniej 1 mld dolarów, co łącznie daje co najmniej 12 mld dolarów.

Jak pokazują statystki amerykańskiej instytucji, koszty katastrof dramatycznie rosną. Ich średnia roczna między 1980 a 2022 rokiem to 8,1 mld dolarów, po uwzględnieniu inflacji. Ostatnia średnia pięcioletnia to 18 mld dolarów, co oznacza, że 2023 rok już można uznać za rekordowy, zwłaszcza że mamy dopiero początek lipca.

Począwszy od 1980 roku Stany Zjednoczone zanotowały łącznie 360 katastrof związanych z gwałtowanymi zjawiskami pogodowymi i ze zmianą klimatu. Łącznie kosztowały one Amerykanów 2,57 bln dolarów.

Do tegorocznych kalkulacji nie dołączono właśnie trwających katastrofalnych powodzi w stanie Wermont, wywołanych gwałtownymi deszczami, gdzie w wielu miejscach doszło do tzw. powodzi błyskawicznych, które władze lokalne już nazywają „historycznymi”.