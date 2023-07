Tak Niemcy zrywają z uzależnieniem od Chin. Polska powinna pójść w ich ślady

Chiny zaczynają być postrzegane przez Niemcy jako konkurent i rywal, a nie jako partner. Berlin przedstawił swą pierwszą strategię wobec ChRL, w której widać zaostrzenie kursu. Warszawa też potrzebuje jasnego drogowskazu do budowania relacji z Chinami.

Niemcy opublikowały 13 lipca 2023 r. swą pierwszą strategię wobec Chin.

W strategii analizie poddano m.in. współpracę naukowo-badawczą i wysokie technologie. Podkreślono ryzyko niepożądanego odpływu technologii z Niemiec, a także prowadzonej przez Chiny polityki fuzji cywilno-wojskowej, czyli wykorzystania, a nawet rozwijania technologii powstających z myślą o rynku cywilnym na potrzeby wojska.

Warszawa również potrzebuje jasnego drogowskazu do ewaluacji i budowania relacji z Chinami z podziałem na sektory współpracy.

W opublikowanej 13 lipca niemieckiej strategii wobec ChRL zaprezentowanej przez minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock analizie poddano m.in. współpracę naukowo-badawczą i wysokie technologie. Podkreślono ryzyko niepożądanego odpływu technologii z Niemiec, a także prowadzonej przez Chiny polityki fuzji cywilno-wojskowej, czyli wykorzystania, a nawet rozwijania technologii powstających z myślą o rynku cywilnym na potrzeby wojska. W związku z licznymi obawami Berlin planuje wzmocnić dialog z rodzimą nauką i uwrażliwić środowisko naukowe na wyzwania dotyczące współpracy akademickiej i technologicznej z chińskimi partnerami. Czego można się spodziewać w związku z przedstawionymi wytycznymi i jakie płyną z nich wnioski dla Polski?

Chiny zaczynają być postrzegane jako konkurent i rywal, a nie jako partner nie tylko w gospodarce, ale także we współpracy badawczej. W związku z tą zmianą perspektywy wsparcie rządowe będzie obejmowało jedynie projekty, które będą miały wyraźnie wskazaną wartość dodaną dla Niemiec i Europy. Ze szczególnym ryzykiem łączone są projekty, które potencjalnie mogą być wykorzystane dla celów zarówno cywilnych jak i wojskowych, tzw. technologie podwójnego zastosowania. Kolejną barierą jest współpraca w dziedzinie sztucznej inteligencji, która może być niewłaściwie wykorzystywana do celów inwigilacji i łamania praw człowieka. W Strategii Niemcy apelują do Chin, aby aktywnie zaangażowały się w wielostronne prace nad wiążącymi standardami odpowiedzialnego wojskowego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Współpraca związana ze zmianami klimatu będzie stanowiła wyjątek w ograniczeniach

Wyjątkiem w ograniczeniach będzie współpraca związana ze zmianami klimatu, które jako wspólne zagrożenie globalne wymagają łączonych działań. Ochrona klimatu ma stanowić jeden z fundamentów bilateralnej współpracy między Berlinem a Pekinem. Niemiecki rząd planuje wykorzystanie wysokiego rangą dialogu ds. klimatu i transformacji w celu przyspieszenia zielonej transformacji. Jednocześnie autorzy Strategii zauważają istotne uzależnienie od Chin w dziedzinie produkcji fotowoltaiki. Niemcy deklarują, że będą dążyć do wzmocnienia europejskich innowacyjności oraz zdolności produkcyjnych w tym obszarze.

Niebezpieczeństwo związane z jednostronnym uzależnieniem się od importu kluczowych surowców, technologii, a także poszczególnych rynków

Podkreślono również niebezpieczeństwo związane z jednostronnym uzależnieniem się od importu kluczowych surowców, technologii, a także poszczególnych rynków. Tego rodzaju ryzyko może sprawić, że rząd Niemiec będzie bardziej podatny na naciski polityczne. Jednym z rozwiązań przedstawionych przez Berlin jest wspieranie przez rząd dywersyfikacji relacji gospodarczych. Niemcy dalej będą uczestniczyć w gospodarczym rozwoju Chin, jednak jednocześnie zmniejszać zależność w strategicznych dziedzinach gospodarki.

Jednym z dobrych przykładów są komponenty paneli fotowoltaicznych, w większości produkowane w Chinach. Niemcy będą dążyć do zmniejszenia zależności poprzez dywersyfikację źródeł ich zaopatrzenia. Przy tej okazji media przypominają jak to w okolicach 2010 r. rząd Angeli Merkel dopuścił do kanibalizacji przez chiński przemysł niemieckiego sektora fotowoltaiki, będącego wcześniej światowym liderem.

Zmiany zachodzące na niemieckich uniwersytetach w kontekście współpracy z Chinami

Jednocześnie poza opublikowaną strategią, warto obserwować zmiany zachodzące na niemieckich uniwersytetach w kontekście współpracy z Chinami. Dla przykładu znajdujący się w Bawarii Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen i Norymberdze słynący m.in., z wysokiej jakości studiów sinologicznych, podjął decyzję o rezygnacji z przyjmowania studentów finansowanych przez China Scholarship Council. Oficjalną przyczyną jest podpisywanie przez chińskich studentów zobowiązania, że w trakcie pobytu będą współpracować z ambasadą ChRL w Niemczech. Celem rozwiązania współpracy przez stronę niemiecką jest wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalnym szpiegostwem przemysłowym i technologicznym, którego źródła mają prawdopodobnie miejsce już na etapie współpracy akademickiej.

Dla polskiego rządu niemiecka strategia powinna być inspiracją

Warszawa również potrzebuje jasnego drogowskazu do ewaluacji i budowania relacji z Chinami z podziałem na sektory współpracy. Z jednej strony rząd zabiega o kontakty gospodarcze z ChRL, chociażby poprzez finansowanie promocji handlu i inwestycji, a Chiny pozostają jednym z głównych partnerów handlowych Polski (drugie źródło importu produktów po Niemczech, a przed Rosją). Z Chin kupujemy wiele, od lat nie będąc w stanie załatać ogromnego deficytu handlowego: brakuje ewaluacji i brakuje strategii. Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego od stycznia do maja 2023 r. wartość eksportu do Chin wyniosła 4,6 mld zł, a importu 72,2 mld zł.

Z drugiej strony ze względów bezpieczeństwa polski rząd pozostaje czujny wobec zagrożeń płynących ze wzrostu znaczenia ChRL na arenie międzynarodowej szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i współpracy rosyjsko-chińskiej. Warszawa stara się również prężnie rozwijać relacje z Tajwanem będącym potentatem w dziedzinie półprzewodników. W obliczu strategii zaprezentowanej nad Sprewą warto przyjrzeć się współpracy polskich uniwersytetów z chińskimi podmiotami i korporacjami, które na polskich uczelniach finansują zakup chińskiego sprzętu. Potrzebna jest ewaluacja współpracy z podmiotami z Chinami pod kątem obopólnych korzyści i ryzyka, a także stworzeniem kompendium dobrych praktyk i drogowskazów dotyczących wykorzystania chińskich technologii na polskich uczelniach i w instytucjach publicznych.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma.