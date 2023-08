Tak Rosja uzależnia się od Chin. Pokazują to liczby

W lipcu 2023 roku, pierwszy raz od rozpoczęcia inwazji wojskowej na Ukrainę, zmalał rosyjski eksport do Chin. Nadal natomiast rośnie import z Państwa Środka, co pokazuje stopień uzależnienia Rosji od cyklu koniunkturalnego chińskiej gospodarki.

Według danych chińskiego centralnego urzędu celnego, do których dotarł Reuters, w lipcu tego roku rosyjski eksport spadł w tym miesiącu, pierwszy raz od chwili rozpoczęcia inwazji wojsk na Ukrainę w lutym 2022 roku. Chiny kupiły towary i usługi o wartości 9,2 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 8 procent w ujęciu rok do roku.

W tym czasie jednak całkowity import chiński spadł o 12,4 procent. Spowolnienie w chińskiej gospodarce jest faktem, a to wpływa bezpośrednio na zaopatrzenie w surowce w tym zwłaszcza ropę naftową, miedź, gaz ziemny i energię elektryczną. To pokazuje też, że rosyjska gospodarka, działająca od ponad roku pod presją międzynarodowych sankcji, coraz bardziej jest uzależniona od koniunktury w Chinach.

Eksport z Chin do Rosji z kolei rośnie i w lipcu 2023 roku był o 52 procent wyższy niż w lipcu 2022 roku. Jego poziom to 10,28 miliarda dolarów.

Wartość wzajemnej wymiany handlowej chińsko-rosyjskiej zmalała w lipcu 2023 roku do 19,49 miliarda dolarów, z rekordowego poziomu w czerwcu tego roku, gdy wyniosła 20,83 miliarda dolarów.

Dla Rosji Chiny to obecnie najważniejszy i największy partner handlowy. W 2022 roku dwustronna wymiana miała wartość 191 miliardów dolarów. Podczas niedawnej wizyty w Moskwie przywódcy Chin Xi Jinpinga zadeklarowano, że w tym roku obroty przekroczą 200 miliardów dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że Rosja odpowiada zaledwie za 3 procent wartości rocznego eksportu z Chin.