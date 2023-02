Tak Rosja zajmie Białoruś. Wyciekły plany Kremla

Włączenie Białorusi do Rosji do 2030 roku i całkowite scalenie dwóch państw – taki plan w 2021 roku nakreślili bliscy współpracownicy Władimira Putina.

Według dokumentu Rosjanie planują złączenie systemów prawnych, monetarnych oraz edukacyjnych Rosji i Białorusi.

Moskwa zamierza też przeciwdziałać ekspansji NATO i uzależnić Białorusi od rosyjskich dostaw surowców.

Plan zakłada cele średnioterminowe - do 2025 roku i długoterminowe - do 2030, które miałyby dokończyć przejęcie pełnej kontroli nad Mińskiem.

Jesienią 2021 roku jeden z zespołów przy prezydencie Rosji Władimirze Putinie przygotował plan wpisujący się w realizacje strategii stworzenia Wielkiej Rosji. Równolegle do przygotowań do wojny na Ukrainie zespół nadzorowany przez Dimitrija Kozaka, zastępcę szefa rosyjskiej administracji prezydenckiej, nakreślił koncepcję aneksji kolejnego sąsiada.

Punkt po punkcie spisano to w tajnym dokumencie "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim". Jego treść analizuje na swoich łamach Fronstory.pl, internetowe medium Fundacji Reporterów, które zdobyło raport wspólnie z redakcjami: VSquare, Delfi Estonia, Dossier Center, Expressen, Kyiv Independent, Belarusian Investigative Center, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk WDR i Yahoo News.

Krótko-, średnio- i długoterminowe cele Putina

W kilkunastostronicowym dokumencie opisano "mapę drogową" działań do 2030 roku.

W tajnym dokumencie pojawiają się trzy rodzaje celów. Krótkoterminowe miały zostać zrealizowane do 2022 roku:

wspólne z Białorusią przeciwdziałanie ekspansji NATO;

kształtowanie nastrojów prorosyjskich w elitach politycznych, wojskowych i ludności;

ograniczenie wpływów nacjonalistycznych;

zakończenie reformy konstytucyjnej Białorusi z uwzględnieniem interesów Rosji;

tworzenie prorosyjskich stowarzyszeń;

przekierowanie białoruskiego eksportu z portów bałtyckich, w tym polskich, na porty rosyjskie.

Plan zakładał też cele średnioterminowe - do 2025 roku i długoterminowe - do 2030. Redakcje nie publikują jednak raportu w całości, w obawie o źródła informacji.

Przeciwstawienie się NATO, a potem dalsza unifikacja. Polska jest opisana jako zagrożenie

W dokumencie zawarto także koncepcje wspólnego działania przeciwko rozmieszczaniu infrastruktury NATO w państwach Europy Wschodniej. Zajęto się też złączeniem systemów prawnych Rosji i Białorusi oraz wprowadzeniem jednej waluty.

Strategia zakładała pełną spójność na polu kultury, informacji i nauki tych dwóch państw.

Plan napisany przez Dimitrija Kozaka wymienia też zagrożenia dla skutecznego i szybkiego wchłonięcia Białorusi. Po pierwsze to dostawy ropy, w przypadku gdyby Białoruś miała kupować surowiec z dostaw przez porty polskie i ukraińskie. Po drugie to rosnąca liczba obywateli białoruskich, którzy mają Kartę Polaka i są pozytywnie nastawieni do życia i funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Fronstory i VSquare oceniają, że plan byłby w pełni realizowany, gdyby nie rosyjskie zaskoczenie przebiegiem inwazji na Ukrainę.