Tak Ukraińcy chcą walczyć z korupcją

Wielkie pieniądze rodzą wielkie pokusy. Ukraińscy eksperci określili zagrożenia korupcyjne oraz sposoby zapobiegania im przy odbudowie Ukrainy.





Walka z korupcją musi towarzyszyć odbudowie kraju - uważają ukraińscy eksperci z Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji (NACP) i Instytutu Stosowanych Badań Humanitarnych.

Korupcja to odwieczny ukraiński problem. Władze - zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami - muszą jej przeciwdziałać skuteczniej.

Według szacunków Banku Światowego koszty odbudowy Ukrainy z wojennych zniszczeń mogą przekroczyć 411 mld dolarów.

Badania Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji (NACP) i Instytutu Stosowanych Badań Humanitarnych w założeniu mają służyć jako przewodnik dla administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego podczas przygotowywania programów odbudowy. W lutym Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła bowiem ustawę o odszkodowaniach związanych ze szkodami i zniszczeniami nieruchomości, które powstały w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Na jej mocy powstał Państwowy Rejestr Mienia Uszkodzonego i Zniszczonego w wyniku działań wojennych. To te przepisy określają ramy prawne i organizacyjne udzielania odszkodowań za straty związane z toczącymi się działaniami wojennymi.

Analiza przeprowadzona przez ekspertów obejmowała badanie przepisów, materiałów medialnych i mediów społecznościowych, a także wywiady. NACP modelował możliwe schematy korupcji, które mogą pojawić się podczas tworzenia rejestru uszkodzonego lub zniszczonego podczas działań wojennych mienia, działalności komisji do rozpatrywania odszkodowań, ustalenia prawa do odszkodowania, jego wysokości i wartości wyrządzonej szkody.

Potrzeby związane z odbudową kraju są ogromne, tym większe może to rodzić pokusy

Badano też m.in. potencjał korupcyjny związany z działalnością Funduszu Likwidacji Skutków Agresji Zbrojnej oraz Funduszu Odbudowy Zniszczonego Mienia i Infrastruktury.

Po przeanalizowaniu zagrożeń korupcyjnych NACP sformułował zalecenia związane przede wszystkim ze zmianami przepisów, które mają zapewnić przejrzystą odbudowę kraju.

Podkreślono przy tym, że procesy rejestracji, wyceny i odszkodowania za szkody na nieruchomościach są narażone na ryzyko korupcji, a międzynarodowe doświadczenia ostatnich 50 lat wskazują, że niemal we wszystkich przypadkach procesom tym towarzyszyła walka z korupcją.

Korupcja - problem, który istnieje od lat. Potrzebna jest umowa społeczna

To tym ważniejsze, że ukraińska korupcja jest od dawna trudnym tematem. Jak napisał Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, wdrożenie reform w wymiarze sprawiedliwości i obsadzenie kluczowych stanowisk w instytucjach zajmujących się walką z korupcją to zobowiązania złożone Komisji Europejskiej przez ukraińskie władze w związku z procesem akcesji do Unii oraz wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Między innymi dlatego szefem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) - w ocenie OSW - został Semen Krywonos.

- Dla obywateli Ukrainy nasza praca będzie potwierdzeniem spełniania ich oczekiwań. Powojenna odbudowa będzie rodzajem umowy społecznej, a NABU pieczęcią podkreślającą taką umowę (…) Kiedy wygramy wojnę, kiedy nasi obrońcy wrócą z frontu, kiedy wrócą z zagranicy, każdy będzie wymagał innej jakości, innego podejścia i większej przejrzystości - powiedział Semen Krywonos, dyrektor NABU, podczas zakończonej kilka dni temu konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Londynie.

Działania wojenne są cały czas w toku, strat i zniszczeń przybywa, nic dziwnego, że ogólne potrzeby związane z odbudową Ukrainy nie są jeszcze znane. W marcu Bank Światowy oszacował konieczne wydatki na co najmniej 411 mld dolarów.