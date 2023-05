Tak Wenezuela zabiega o powrót na światowe salony polityczne

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro rozpoczął pierwszą od 2015 roku oficjalną wizytę państwową w Brazylii. Zabiega w tym kraju o umorzenie części długu i zaangażowanie koncernu naftowego Petrobras w wydobycie ropy.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zakazał prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro wjazdu do kraju, obniżył rangę stosunków dyplomatycznych i cały czas domagał się regularnych spłat państwowego zadłużenia.

Po wygranych wyborach przez lewicowego kandydata Luisa Ignacio Lulę da Silvę nastąpiło zbliżenie pomiędzy obu krajami i w konsekwencji doszło do wizyty państwowej w Brasilii, w przeddzień spotkania prezydentów 11 państw Ameryki Południowej.

Obaj przywódcy, przy okazji zorganizowanej konferencji prasowej, potępili amerykańskie i unijne sankcje nałożone na wenezuelską administrację za łamanie praw człowieka, prześladowanie przedstawicieli opozycji i sfałszowanie wyników ostatnich wyborów prezydenckich.

W ostatnim czasie doszło jednak do złagodzenia ostrego stanowiska przez Stany Zjednoczone, czego dowodem jest zgoda na eksport żywności i lekarstw do Wenezueli oraz pozwolenie na to, aby koncern paliwowy Chevron rozpoczął z z wenezuelskim narodowym koncernem naftowym Petróleos de Venezuela wspólne wydobycie ropy i jej eksport. Jest to pokłosie poszukiwania alternatywy zaopatrzenia w ropę naftową po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Prezydent Maduro zapowiedział, że jego kraj zamierza przystąpić do organizacji gospodarczej BRICS (określenie grupy państw: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republika Południowej Afryki), co spotkało się z poparciem Brazylii.

Do rozwiązania w stosunkach dwustronnych pozostaje jeszcze wielomiliardowy dług wenezuelski wobec Narodowego Banku Rozwoju Brazylii i na ten temat mają być prowadzone rozmowy z brazylijskim ministrem finansów Fernando Haddadem.

Jest także propozycja, ale kontrolowany przez państwo koncern paliwowy Petrobras włączył się w wydobycie ropy naftowej w rejonie jeziora Orinoko i modernizację lokalnych rafinerii. Część zysku z tej działalności byłaby przeznaczona na spłatę długu.