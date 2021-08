Talibowie z wizytą w Chinach. Co mogą ugrać Chińczycy?

W ostatnim tygodniu lipca doszło do spotkania delegacji afgańskich Talibów z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi. Rozmowy wpisują się w program chińskiej polityki zagranicznej, która ma na celu ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie i Pakistanie poprzez włączenie Talibów do mainstreamu politycznego w Kabulu. Strona chińska oczekuje, że będą oni stanowić ważną część procesu pokojowego i pojednawczego.

Pragmatyczni jak Talibowie

Chiński ład i surowce w tle

Po drugie, podczas prezentacji programu chiński MSZ oświadczył, że będzie aktywnie wspierać dialog między afgańskimi ugrupowaniami licząc na pokojowy i pojednawczy proces w Kabulu. Wang Yi wyraził swoje poparcie dla toczonych rozmów między Talibami przebywającymi w stolicy Kataru, Dosze, a zespołem wydelegowanym przez obecny rząd. Chiński MSZ wyraził również gotowość do zorganizowania rozmów pokojowych zwaśnionych stron i zapewni do tego odpowiednie warunki.Po trzecie, podczas wspomnianej konferencji z czerwca 2021 r. chińska strona wyraziła swoje oczekiwania na powrót Talibów do politycznego mainstreamu. Po czwarte, wedle wizji Pekinu Chińczycy, Afgańczycy i Pakistańczycy mają wspólnie działać w kierunku stabilizacji sytuacji politycznej w Kabulu, jednocześnie dbając o to, aby USA na pewno wycofały się z Afganistanu. Wedle chińskiego MSZ to obecność amerykańskich wojsk destabilizuje sytuację w Afganistanie i może przyczynić się do ponownego wzrostu terroryzmu. Z tego powodu zdaniem Wanga należy stanowczo zapobiegać ewentualnemu powrotowi amerykańskich sił.W kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy wizyta Talibów w Pekinie z ostatniego tygodnia lipca 2021 r. nie powinna dziwić. W Afganistanie Chiny nie tylko chcą zabezpieczyć istniejące już interesy gospodarcze, ale także umocnić swoją obecność polityczną, krytykując decyzje podejmowane przez USA i NATO. W styczniu 2021 r. Chińczycy znaleźli się na cenzurowanym ze względu na rozbicie chińskiej siatki szpiegowskiej w Kabulu. Wówczas rząd Afganistanu zamroził chińskie koncesje na wydobycie gazu i ropy (uzyskane ponad dekadę temu przez China National Petroleum Corporation, CNPC).Warto również dodać, że Chińczycy otrzymali od Afganistanu także koncesje na wydobycie miedzi z jednego z największych złóż na świecie leżących na terytorium afgańskim. Wobec wyjścia na jaw chińskich działań szpiegowskich relacje afgańsko-chińskie znacząco się ochłodziły. Możliwym jest, że strona chińska widzi w Talibach szansę na realizację i zabezpieczenie swoich celów gospodarczych.Czytaj również: Afganistan: Talibowie: Nie będzie pokoju w kraju, jeśli nie zostanie usunięty prezydent Ghani Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia tego, jak Talibowie będą postrzegać budzącą kontrowersje na Zachodzie politykę Chin wobec Ujgurów, a więc muzułmańskich braci w wierze. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że wśród talibańskiego przywództwa przeważa podejście czysto pragmatyczne, mające na celu przede wszystkim zdobycie i utrzymanie władzy w Kabulu.Chińczycy w ciągu ostatnich lat zwiększyli swoją aktywność stając się międzynarodowym graczem wpływającym na politykę regionalną i globalną. Można spodziewać się, że w przyszłości Pekin będzie skutecznie starał się włączać w konflikty jako mediator oferując swoją wizję i plan jego rozwiązania.Chiny będą wybierać wrażliwe obszary, w których Pekin będzie chciał zaprezentować się jako skuteczniejszy partner do rozmów i negocjacji od tradycyjnych mocarstw takich jak USA. W wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu Chiny widzą również szansę na wzmocnienie swojej pozycji i sfery wpływów na swoich zachodnich granicach z Tadżykistanem, Afganistanem i Pakistanem.Nie bez znaczenia pozostają również sprawy gospodarcze i logistyczne. Amerykańskie badania geologiczne przytoczone przez NBC News wskazują, że na terenie Afganistanu mogą znajdować się złoża metali ziem rzadkich warte setki miliardów dolarów. Dla Chińczyków aktywnie inwestujących w sektor wydobywczy możliwość dojścia do takich złóż jest pierwszorzędnej wagi. Ponadto Chinom zależy na zdobywaniu kolejnych przetargów na budowę infrastruktury w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, w tym budowy autostrady z Peshawar do Kabulu.