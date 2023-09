Tam kiełkuje ekstremizm. Fala może sięgnąć daleko

Napięcia w Azji Centralnej, prorosyjski separatyzm i islamski fundamentalizm mogą doprowadzić do destabilizacji regionu.

Zagrożenie terroryzmem dotyczy także Europy.

Od momentu przejęcia Kabulu przez talibów, gwałtownie wzrosło w Azji Centralnej zagrożenie ze strony fundamentalistów islamskich, którzy szerokim strumieniem zaczęli napływać do Afganistanu.

Potencjalnym problemem zaczęli być obywatele republik regionu, których tysiące walczyły w Syrii i Iraku po stronie islamskich fundamentalistów.

Na zaostrzenie sytuacji mają też wpływ sporadyczne na szczęście przejawy prorosyjskiego separatyzmu, które miały miejsce w Kazachstanie i Kirgistanie.

Destabilizację w regionie Azji Centralnej odczuje także Europa. Z punktu widzenia Polski zagrożeniem byłby potencjalny wzrost fali migrantów z Azji Centralnej.

Od momentu wycofania Amerykanów z Afganistanu największym przeciwnikiem przejęcia władzy przez talibów jest prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon. Ta niewielka republika ma długą (ponad 1200 km) granicę z Afganistanem, w dodatku górzystą, a więc trudną do kontrolowania.

Ogniska niepokoju w Azji Centralnej. Pierwszy był Tadżykistan

Głośno wyrażany niepokój Duszanbe został usłyszany w Chinach i w USA, które zaczęły wspierać tadżyckie dążenia do wzmocnienia sił bezpieczeństwa. Chiny zaangażowały się we wzmacnianie granicy afgańskiej nowymi posterunkami i dostarczaniem nowoczesnego sprzętu patrolowego, a Amerykanie - szkoleniem wojsk pogranicza, organizowaniem corocznych manewrów i dostarczaniem sprzętu obserwacyjnego.

Przez wiele miesięcy w zasadzie nic niepokojącego nie działo się na granicy tadżycko-afgańskiej, więc alarmistyczny ton Duszanbe był postrzegany jako reakcja nieco przesadzona. W istocie brak było faktycznych śladów przenikania bojowników na terytorium republiki, czy nawet incydentów granicznych prowokowanych przez kalifat. Nie pojawiło się też zagrożenie ze strony setek uciekinierów afgańskich, którzy po dojściu talibów do władzy uciekli do Tadżykistanu.

Dopiero w czerwcu anonimowi przedstawiciele władz nieoficjalnie poinformowali o zatrzymaniu "kilkudziesięciu" uzbrojonych Afgańczyków, w tym byłych bojowników, w wilajecie chatlońskim, graniczącym z Afganistanem. Zatrzymani zostali przewiezieni do Duszanbe i od tamtej pory nad całym zdarzeniem zapadła cisza. Trochę dziwi ten brak oficjalnego nagłośnienia tej sprawy przez skore do podkręcania atmosfery niepokoju władze tadżyckie.

Niedługo potem w Stambule zatrzymano Tadżyka Szamila Hukumatowa, który okazał się być przywódcą osławionego kalifatu chorasańskiego. Hukumatow, jako przywódca przyjął imię Abu Miskin i od 2014 r. aktywnie rekrutował młodych bojowników do walki o odtworzenie tzw. Wielkiego Kalifatu, w skład którego miały wejść Afganistan oraz część Iranu, Pakistanu i Tadżykistanu.

Czy Kirgistan staje się w Azji Centralnej enklawą ekstremizmu?

Tuż przed wydarzeniami w Tadżykistanie nastąpiła seria dość niespodziewanych akcji służb bezpieczeństwa w Kirgistanie. 17 maja kirgiskie MSW poinformowało oficjalnie o zastrzeleniu przez policję w północnej prowincji czujskiej, niedaleko granicy z Kazachstanem, uzbrojonego niezidentyfikowanego mężczyzny.

Ministerstwo utajniło szczegóły wspólnej akcji z Państwowym Komitetem Narodowej Służby Bezpieczeństwa (UKMK) wymierzonej przeciwko skrajnym bojówkom. Do wiadomości podano jedynie, że mężczyzna stawiał opór przy próbie zatrzymania i postrzelił dwóch policjantów. Tego typu akcje służb bezpieczeństwa są organizowane sporadycznie w Kirgistanie, można więc wnioskować, że próba zatrzymania mężczyzny nie była przypadkowym incydentem.

Istnienie faktycznego zagrożenia dla republiki potwierdza kolejna akcja przeprowadzona na początku czerwca. W jej wyniku zatrzymano zorganizowaną grupę kobiet i mężczyzn, powiązanej z partią Ełdik Kenesz, już wcześniej podejrzewanej o skrajnie prorosyjskie sympatie. Również w tym przypadku władze wstrzymały się od podania szczegółów, poza informacją, że celem grupy było przejęcie władzy. Dopiero następnego dnia UKMK podało, że akcja miała charakter masowy i była realizowana równocześnie w różnych miejscach kraju. Łącznie zatrzymano ponad 30 osób.

Warto wspomnieć, że również w Pietropawłowsku w Kazachstanie policja dokonała zatrzymań grupy separatystów, którzy ogłosili powołanie "urzędu ludowego" i ogłosili powstanie niepodległej... Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Choć powyższe przypadki wydają się nie być powiązane bezpośrednio z islamskimi bojówkami, to jednak nie można wykluczyć, że tego typu ekstremistyczne ugrupowania mogą być łatwo aktywizowane w sposób niejawny przez skrajnych islamistów w celu wprowadzenia chaosu i destabilizacji państwa.

Centralnoazjatyccy fundamentaliści islamscy przenikają do Europy

W lipcu w zachodnich Niemczech policja zatrzymała siedem osób podejrzanych o przynależność do islamistycznej komórki terrorystycznej. Wszyscy zatrzymani mieli związki z bojownikami tzw. państwa islamskiego i okazali się obywatelami Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu.

Do kolejnego aresztowania doszło w Holandii. Zatrzymano małżeństwo podejrzane o przynależność do tej samej grupy. Mężczyzna, który przybył do kraju tuż po ataku Rosji na Ukrainę miał przygotowywać się do realizacji aktu terroryzmu na terenie Niemiec "w szeroko znanym stylu państwa islamskiego".

Te powiązane przypadki wskazują na dwie ważne i niebezpieczne kwestie. Po pierwsze wrogie działania centralnoazjatyckich fundamentalistów islamskich nie ograniczają się do terytorium regionu. Po drugie do swoich działań zamierzają wykorzystać chaos i kruchy balans polityczno-gospodarczy na świecie wywołany atakiem Rosji na Ukrainę.

Zamykanie meczetów i islamskich szkół. Przeciwdziałanie zagrożeniu czy wygodny pretekst?

Choć Kirgistan jest w zasadzie uznawany za względnie wolny od zagrożenia fundamentalizmem islamskim, to warto jednak wspomnieć, że w walkach w Syrii i Iraku po stronie tzw. państwa islamskiego walczyły setki Kirgizów, skuszonych wizją dobrobytu, którego nie zapewniał im ojczysty kraj. Po klęsce radykałów większość wróciła do Kirgistanu, a zapewne jakaś ich część pozostała w ukryciu wierna fundamentalistycznym ideałom. To właśnie ta grupa stanowi największe zagrożenie dla stabilności państwa ze względu na silną podatność na przekonanie o słuszności akcji terrorystycznych.

Stąd nie jest zaskoczeniem decyzja służb bezpieczeństwa Kirgistanu o zamknięciu 39 meczetów i 21 szkół islamskich w prowincji Osz. Oficjalnym pretekstem była inspekcja muzułmańskich ośrodków kultu, które niejednokrotnie były centrami agitacji i schronieniem dla poszukiwanych terrorystów. Władze przekonują jednak, że podobne inspekcje zostały przeprowadzone już w 48 meczetach i 40 szkołach koranicznych, choć nie w tak masowy sposób. Z pokontrolnego raportu wynika, że w 40 placówkach wykryto wiele uchybień sanitarnych i przeciwpożarowych oraz naruszeń prawa, m.in. zatrudniania nieuprawnionych nauczycieli.

UKMK nie ukrywa, że jedną z przyczyn zmasowanej akcji jest obawa o indoktrynację uczniów w duchu radykalnych i ekstremistycznych wzorców islamskich. W dodatku sen z powiek władzom spędza ogromna liczba nielegalnych ośrodków islamskich, których tylko w regionie dżalalabadzkim zidentyfikowano co najmniej 60.

Uczniowie uczęszczający do nielegalnie działających madras zwykle nie chodzą do obowiązkowych szkół świeckich. Powszechne jest też wykorzystywanie książek, których treści wykraczają poza ramy nauki religijnej ustanowione przez państwo.

Nie można jednak wykluczyć, że działania władz są podyktowane wyłącznie dążeniem do zapewniania sobie kontroli nad sferą religijną w republice. Meczety i madrasy mogą bowiem być ostoją opozycji wobec zmian w modelu sprawowania władzy przez prezydenta Sadyra Żaparowa, w którym wyraźne są autorytarne inklinacje.

Destabilizacja Azji Centralnej byłaby na rękę Rosji, a skutki odczułaby także Europa

Zagrożenie terroryzmem islamskim w regionie jest faktem i choć od 2019 r. nie doszło do żadnych aktów przemocy ze strony fundamentalistów religijnych nie oznacza, że problem nie istnieje. Przedstawione fakty są wyraźnym sygnałem, że skrajnie islamskie bojówki rosną w siłę, a ich celom sprzyja niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w regionie, wywołana agresją Rosji na Ukrainę.

Można się też spodziewać, że tego typu ugrupowania będą rosły w siłę, wykorzystując m.in. finansowanie z handlu narkotykami. A to oznacza wykorzystanie kanałów ich dystrybucji do przenikania bojowników na obszar praktycznie całej Azji Centralnej i dalej przez Rosję, Turcję i republiki kaukaskie do Europy.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest równoległa aktywizacja ugrupowań prorosyjskich, które Kreml może wykorzystać do podtrzymywania niepokojów w regionie. Przejawy prorosyjskiego separatyzmu byłyby korzystne dla pozycji Moskwy, która mogłaby odciąć się od jakichkolwiek związków z tym zjawiskiem lub próbować wykorzystać jako pretekst do interwencji choćby z wykorzystaniem sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Należy pamiętać, że destabilizacja Azji Centralnej, pomimo dużej odległości od Europy, będzie miała swoje negatywne konsekwencje również w naszej części świata. Zarówno te gospodarcze, jak i w obszarze bezpieczeństwa. Wystarczy wspomnieć nieodległe przecież w czasie zamachy terrorystyczne w Londynie czy Paryżu.

Z punktu widzenia Polski zagrożeniem byłby potencjalny wzrost fali migrantów z Azji Centralnej, co reżim w Mińsku zapewne zechce wykorzystać do wzrostu napięć na granicy wschodniej. Pomimo zaostrzenia kontroli i wprowadzenia różnych form ograniczenia fali nielegalnej imigracji raczej należy się spodziewać, że spory procent tych osób przeniknąłby na terytorium Polski. To z kolei przełożyłoby się na możliwość wykorzystania naszego kraju jako tranzytowego dla narkoszlaku z Afganistanu do Europy, a także organizowania baz dla terrorystycznych ugrupowań fundamentalistów islamskich i przenikania agentów służb rosyjskich.

