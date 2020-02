Tanzania: Co najmniej 20 osób stratowanych podczas nabożeństwa

Co najmniej 20 osób straciło życie, a 16 odniosło rany podczas nocnego nabożeństwa na stadionie w Moshi u stóp Kilimandżaro. Ofiary zostały stratowane przez tłum, który rzucił się do ołtarza, by przystąpić do namaszczenia "świętym olejem" - podały władze.

Prowadzący nabożeństwo pastor Boniface Mwamposa, duchowny Kościół Metodystyczno-Zielonoświątkowego, obiecał wiernym w kazaniu, że namaszczenie krzyżmem, którego dokonana, zapewni im dobrobyt i uwolnienie od wszelkich chorób.

"Gdy ludzie przystąpili do namaszczania, doszło do wybuchu paniki" - poinformował szef policji w mieście Moshi, Kippi Warioba. Wśród ofiar jest pięcioro dzieci - dodał. W jego ocenie bilans ofiar nie może być uznany za zamknięty, bo do incydentu doszło w nocy, gdy panowały ciemności.

55-milionowa Tanzania, jeden z najuboższych krajów świata, jest w większości chrześcijańska (61,4 proc.); w kraju mieszka 31,8 proc. katolików i 27,3 protestantów (w tym - 4,5 proc. zielonoświątkowców). Poza chrześcijanami w Tanzanii jest 35,2 proc. muzułmanów i 1,8 proc. wyznawców tradycyjnych religii plemiennych.

W ostatnim okresie w Tanzanii obserwowane jest zjawisko rosnącej popularności tzw. ewangelii dobrobytu. Wielu chrześcijan z tradycyjnych kościołów zaczyna uczestniczyć w nabożeństwach Kościoła Metodystyczno-Zielonoświątkowego. Jego finansowanie opiera się na dobrowolnych wpłatach na rzecz kongregacji dziesięciny, czyli 10 proc. miesięcznego dochodu.

Duchowni uciekają się do różnych sposobów, by przyciągnąć jak najliczniejszą rzeszę wiernych - wskazuje Reuters.