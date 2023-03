Tanzania: Populacja dzikich zwierząt zagrożona

Tanzania potrzebuje nowych wysiłków dla ochrony dzikiej przyrody. Zagrożona jest różnorodność genetyczna. To ważne w kraju, który stara się utrzymać pozycję światowego lidera w tym zakresie – i przyciągnąć do siebie nowych turystów – podaje serwis The Citizen.

Zagrożona w populacji dzikich zwierząt jest różnorodność genetyczna. "Pula genów zostanie poważnie dotknięta brakiem łączności zwierząt z innymi miejscami" - ostrzegł William Mwakilema, komisarz generalny parków narodowych Tanzanii (Tanapa) - komentując sytuację w Parku Narodowym Arusha.

Poza spadającą liczbą czołowych drapieżników istnieje obawa, że w przypadku braku wymiany genetycznej z innymi zwierzętami poza obszarem chronionym stawką może być przetrwanie dzikich zwierząt. Zauważył, że korytarze dla dzikich zwierząt, które kiedyś łączyły zwierzęta w parku z sąsiednimi strefami ekologicznymi, albo się skurczyły, albo zostały całkowicie zablokowane.

Scenariusz ten przypisał wzmożonej działalności człowieka wzdłuż ścieżek wyznaczonych jako szlaki migracji dzikich zwierząt. Dodał, że park o powierzchni 322 kilometrów kwadratowych, którego charakterystyczną cechą jest wysoka góra Meru, może wkrótce stracić swoją niszę ekologiczną, jeśli zagrożenie będzie się utrzymywać.

"Korytarze dzikiej przyrody są ważne dla przemieszczania się zwierząt w poszukiwaniu pożywienia i wymiany genetycznej" - powiedział serwisowi The Citizen w trakcie spotkania na temat zrównoważonej turystyki.

Eksperci zajmujący się dziką przyrodą twierdzą, że ograniczanie przemieszczania się zwierząt spowodowane kurczeniem się korytarzy zwierzęcych wpływa niekorzystnie na przenoszenie genów zwierząt i roślin do innych ekosystemów. Może prowadzić do śmierci niektórych gatunków zwierząt, które nie mogą opuścić parku w poszukiwaniu paszy lub chowu wsobnego.

W ostatecznym rozrachunku populacja dotkniętych gatunków zmniejszy się, ponieważ ich odpowiedniki, które tradycyjnie dostawały się na tereny w niektórych sezonach, zostaną zablokowane.

Park, położony około 27 kilometrów na północny wschód od miasta Arusha, jest niewielki w porównaniu z innymi parkami, ale jest bogaty w dzikie zwierzęta. Należą do nich żyrafa, bawół przylądkowy, zebry, guźce, małpy, słonie, kozły, lampart i wiele innych. Park jest również bogaty w ptactwo.

Jednak szef Tanapa zauważył, że chroniony obszar stracił swoich czołowych drapieżników; lwy i hieny, podczas gdy lamparty są rzadko spotykane.

"Rozwiązanie jest proste. Korytarze dzikiej przyrody powinny być prawnie chronione, aby spełniały swoją rolę ekologiczną" - zaznaczył. Z okazji obchodzonego niedawno - 3 marca - Światowego Dnia Dzikiej Przyrody tanzański minister ds. Zasobów Naturalnych i Turystyki Mohamed Mchengerwa, wezwał wszystkie podmioty zajmujące się ochroną przyrody w kraju do dalszej współpracy z rządem w celu zapewnienia ochrony zasobów dzikiej przyrody.

Przypomniał, że "Tanzania odgrywa ważną rolę na świecie w ochronie dzikiej przyrody. Przeznaczyła 32,5 procent swojej ziemi na ochronę dzikiej przyrody, która obejmuje 22 parki narodowe, 29 rezerwatów leśnych" i "25 obszarów chronionych"

Mateusz Wichary