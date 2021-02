Tanzania: Resort zdrowia nie planuje przyjęcia szczepionek przeciwko Covid-19

Ministerstwo zdrowia Tanzanii oświadczyło, że nie planuje przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19. Kilka dni temu prezydent tego kraju John Magufuli wyraził wątpliwość co do skuteczności szczepionek, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów - podała we wtorek agencja AP.

"Resort nie ma planów przyjęcia szczepionek na Covid-19" - zakomunikowała w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Tanzanii Dorothy Gwajima.

Każda szczepionka musi uzyskać zgodę ministerstwa. Tanzania kwalifikuje się do globalnego programu COVAX, którego celem jest dostarczenie dawek do krajów o niskich i średnich dochodach.

Minister zdrowia upiera się, że Tanzania jest bezpieczna - pisze Associated Press. Podczas wystąpienia na konferencji prasowej, na której ani ona ani inni urzędnicy nie mieli na twarzy masek, zachęcała społeczeństwo do poprawy higieny, w tym stosowania środków odkażających, ale także inhalacji parą wodną. Ta ostatnia metoda została odrzucona przez ekspertów w innych krajach jako sposób na zabicie koronawirusa - wskazuje agencja AP.

Jeden z rządowych doradców, chemik Fidelice Mafumiko zasugerował również użycie ziół do leczenia Covid-19, nie przedstawiając na to dowodów.

Agencja AP zwraca uwagę, że rząd 60-milionowej Tanzanii był mocno krytykowany na świecie za swoje podejście do pandemii. Od kwietnia nie uaktualnił np. liczby zakażeń koronawirusem; według tych danych w Tanzanii wirusem zakaziło się 509 osób, a 21 zmarło.

W zeszłym tygodniu szef Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce wezwał władze Tanzanii, aby ujawniły swoje dane na temat infekcji, podczas gdy afrykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób przestrzegły: "Jeśli nie będziemy walczyć z tym jako kolektyw na kontynencie, będziemy skazani na zagładę".

Prezydent Magufuli, który twierdzi, że Bóg wyeliminował koronawirusa w Tanzanii, w zeszłym tygodniu powiedział, że szczepionki "są nieodpowiednie", chociaż pierwsze dostawy preparatów zaczęły docierać na kontynent afrykański. Ale inne instytucje rządowe i Kościół katolicki utrzymują, że Covid-19 w kraju występuje i należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób w swoim najnowszym ostrzeżeniu dla podróżujących do Tanzanii informują, że poziom zachorowań na Covid-19 jest tam "bardzo wysoki". Nie podano żadnych szczegółów, ale wezwano do powstrzymania się od wszelkich podróży do tego wschodnioafrykańskiego kraju.