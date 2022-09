Tarcza energetyczna kosztowała Francję już 24 mld euro

Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki przekazał, że tarcza energetyczna, chroniąca obywateli i biznes przed rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu, kosztowała budżet już 24 miliardy euro.

Inflacja w strefie euro wyniosła w sierpniu tego roku średnio 9,1 procent, przy czym we Francji wzrosła do poziomu 6,5 procent. Niższe odczyty wynikają głownie z bardzo aktywnej roli państwa, który w ciągu ostatnich miesięcy wprowadził tak zwaną tarczę energetyczną.

Według informacji, przekazanych dziś przez francuskiego ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a, wszystkie tego typu działania kosztowały do tej pory budżet ponad 24 miliardy euro.

Przede wszystkim wprowadzono system taryf regulowanych na gaz ziemny i energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych. Równolegle dla biznesu przygotowano zachęty, mające zmusić ich do ograniczania zużycia energii. Firmy przygotowujące się do ograniczenia produkcji w zimę, wprowadzenia nocnych zmian czy czasowego zwolnienia pracowników, otrzymają dodatki rekompensujące utratę potencjalnych zysków.

System regulowanych taryf dla indywidualnych odbiorców energii jest wart 10,5 mld euro

Dodatkowo wprowadzono niższe stawki VAT na energię i gaz, wstrzymano naliczanie podatku na rozwój odnawialnych źródeł energii. Łącznie w ciągu kilku miesięcy tego roku, chcąc ograniczyć szoki cenowe, państwo wydało już 10,5 miliarda euro.

Kolejnym działaniem jest pomoc dla kierowców. Rabaty przy dystrybutorach w wysokości 18 eurocentów były rekompensowane przez państwo. Od 1 września wprowadzono upusty 30 eurocentów, a od 1 listopada to będzie już tylko 15 eurocentów. W ciągu całego okresu ich obowiązywania budżet przeznaczy na rekompensaty dla firm paliwowych 7,5 miliarda euro. Może się jednak okazać, że docelowo to będzie o kilkaset milionów euro więcej, bowiem po paliwo po niższych cenach przyjeżdżają na francuskie stacje setki tysięcy kierowców z Włoch, Belgii, Niemiec czy Szwajcarii, żeby zatankować benzynę i olej napędowy. Za te decyzje płaci francuski podatnik ,co nie wszystkim się do końca podoba.

EDF z powodu sprzedaży energii odbiorcom hurtowym poniżej kosztów poniosło dużą stratę/ fot. EDF

Kontrolowany przez państwo koncern energetyczny EDF został zmuszony do sprzedaży produkowanej przez siebie energii do odbiorców hurtowych po cenach niższych od kosztów wytworzenia, co obciążyło wynik spółki 8 miliardami euro straty. Z tej racji, że rząd francuski do końca roku chce upaństwowić spółkę i wycofać ją z obrotu publicznego, wspomniana strata zostanie zaksięgowana jako wydatki budżetowe. Takie jest stanowisko instytucji kontrolnej, czyli Trybunału Obrachunkowego.

Wydatki na łagodzenie skutków wysokich cen energii i gazu szacowane są na poziomie 1 procent PKB Francji w 2022 roku. Chcąc je zbilansować, nie wykluczone jest wprowadzenie nowych podatków.

