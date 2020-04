Targi MWC w Barcelonie do 2024 r. Jest umowa

Stowarzyszenie branży telekomunikacyjnej GSMA, organizator targów telekomunikacyjnych Mobile World Congress, przedłużyło umowę z władzami Barcelony na utrzymanie imprezy w mieście przynajmniej do 2024 r. Tegoroczna edycja została odwołana z powodu pandemii.

Umowa pomiędzy miastem a organizatorami Mobile World Congress (MWC) wygasa w 2023 r., jednak stowarzyszenie telekomunikacyjne GSMA poinformowało, że zadecydowało o jej przedłużeniu o rok ze względu na to, że tegoroczna edycja imprezy nie odbyła się. W tym roku targi zaplanowane były na 24-27 lutego, jednak z powodu epidemii koronawirusa oraz obaw o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, zostały odwołane.

"Przedłużając umowę do 2024 r. chcemy podkreślić nasze zaangażowanie na rzecz naszego ekosystemu i na rzecz naszych gospodarzy. Chcemy też powiedzieć, że otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony naszych wystawców, którzy zobowiązali się uczestniczyć w kolejnych edycjach targów" - powiedział w oświadczeniu szef GSMA John Hoffman.

O przedłużenie umowy o rok apelowały również władze regionalne Katalonii. Jednocześnie, jak poinformowała agencja Reutera, Barcelona zamierza podjąć negocjacje z GSMA w sprawie podpisania nowej umowy na kontynuowanie organizowania targów przez miasto także po 2024 r.

Mobile World Congress co roku przyciąga do Barcelony największe firmy telekomunikacyjne oraz ponad 100 tys. gości. Szacuje się, że targi generują w mieście ponad 14 tys. tymczasowych miejsc pracy i przynoszą ok. 492 mln euro zysku.

Targi MWC są największą cykliczną imprezą branży telekomunikacyjnej. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 1987 r. w Brukseli; od 2006 r. gospodarzem imprezy jest Barcelona.