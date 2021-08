TASS: Szef MSW Afganistanu powiedział, że nie będzie szturmu Kabulu

Agencja TASS podaje, że szef MSW Afganistanu powiedział, iż nie będzie szturmu Kabulu, a zmiana rządu odbędzie się pokojowo. Kancelaria prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego poinformowała, że prowadzi on konsultacje z najwyższej rangi przedstawicielami NATO.

Ghani prowadzi też "w trybie pilnym" konsultacje z amerykańskim wysłannikiem na rozmowy pokojowe z talibami Zalmayem Khalilzadem - podała kancelaria.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii poinformowało, że podjęło kroki, by zapewnić Brytyjczykom i innym osobom, które mają do tego prawo, bezpieczny transport z Afganistanu do Zjednoczonego Królestwa.

Władze Rosji podały, że nie będą ewakuować swej ambasady. Wcześniej Amerykanie zarekomendowali, by ambasady w Kabulu działały przy zredukowanym personelu i "z bezpiecznych miejsc".