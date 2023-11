Te dane dobitnie pokazują groźne uzależnienie Unii Europejskiej od Chin

Największym partnerem w imporcie pierwiastków ziem rzadkich do UE w 2022 roku były Chiny, na które przypadało 40 proc. całkowitej masy surowców, czyli 7,4 tys. ton - podał w poniedziałek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat).

Na kolejnych miejscach znalazła się Malezja z 31 proc. importu (5,6 tys. ton), oraz Rosja - 25 proc. (4,5 tys. ton).

Pierwiastki ziem rzadkich to grupa 17 metali (m.in. skand, itr, lantan) o dużym znaczeniu gospodarczym, wykorzystywanych w wielu zaawansowanych technologiach.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2022 r. nastąpił znaczny wzrost importu pierwiastków ziem rzadkich do UE. Łącznie sprowadzono 18 tys. ton tych metali, co oznacza wzrost o 9 proc. od 2021 r., a wyeksportowano 7 tys. ton, czyli o 8 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość importu wzrosła do 146 mln euro, czyli o 37 proc. w porównaniu z 2021 r., podczas gdy eksport osiągnął 142 mln euro, co stanowi wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.