Te kraje odłączą się od wspólnego z Rosją i Białorusią systemu elektroenergetycznego

Litwa, Łotwa i Estonia odłączą się od wspólnego z Rosją i Białorusią systemu elektroenergetycznego BRELL na początku 2025 roku - poinformowała estońska premier Kaja Kallas, cytowana we wtorek przez telewizję ERR.

W 2018 roku podjęto decyzję o podłączeniu tych krajów do sieci europejskiej do końca 2025 roku, jednak inwazja Rosji na Ukrainę popchnęła kraje bałtyckie do przyspieszenia procesu odłączania się od systemu BRELL - przypomniała ERR.

- Litwie zależy na tym, żeby dokonać przełączenia szybciej, jednak dla Estonii oznaczałoby to wysokie koszty i ryzyko przerw w dostawie prądu - wskazała Kallas. - W ramach kompromisu zgadzamy się na przyspieszenie tego terminu o rok - dodała.

- Widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Uważam, że kontynuowanie współpracy z agresorem nie jest właściwe, tylko dlatego, że oszczędza nam to trochę grosza - oświadczyła firma Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego.

W 2018 r. kraje bałtyckie podpisały porozumienie z Polską i Komisją Europejską, na mocy którego w 2025 r. system elektroenergetyczny trzech krajów zostanie oddzielony od systemu BRELL przy wartej 1,6 mld euro pomocy UE.