Technologiczni giganci odcinają chińską metkę

Międzynarodowe koncerny technologiczne, ostatnio Sony, starają się uniknąć uwikłania w spory między Waszyngtonem i Pekinem. To zapewne początek długofalowego trendu.

Napięcia między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, pandemia COVID-19 i koncentracja obu mocarstw na bezpieczeństwie narodowym wprowadzają głębokie przetasowania w globalnej gospodarce.

Ich skutki widać w strategiach i konkretnych decyzjach biznesowych wielkich korporacji międzynarodowych.

Sony postanowiło rozdzielić produkcji skierowaną na rynek chiński i zachodni. Wiele wskazuje, że to początek trwałego trendu.

Symptomatyczny ruch potentata. Sony opuszcza Chiny bez sentymentów

Zmiana pozornie nie jest wielka i dotyczy na razie wyłącznie aparatów fotograficznych. Początkowo japoński koncern przeniósł z Chin do Tajlandii jedynie produkcję aparatów na rynek amerykański. W ten sposób Sony chciało uniknąć uwikłania w spory między Waszyngtonem i Pekinem.

Z jednej strony stopniowe zaostrzanie amerykańskich sankcji, z drugiej zastoje w działalności zakładów w Chinach spowodowane lockdownami oraz ogólne pogorszenie klimatu dla biznesu sprawiły, że do Tajlandii przeniesiono produkcję aparatów fotograficznych przeznaczonych na rynek japoński i europejski. Proces ten został sfinalizowany pod koniec ubiegłego roku.

W praktyce w Chinach pozostała jedynie produkcja aparatów fotograficznych na tamtejszy rynek. Taka decyzja była tym łatwiejsza, że Państwo Środka nie jest szczególnie istotne dla Sony jako rynek zbytu, odpowiadając za ok. 10 proc. sprzedaży.

Japońskie koncerny pozbywają się metki "made in China". Powstają dwa łańcuchy dostaw

To nie jedyny taki przypadek pośród japońskich koncernów. W 2022 r. Canon przeniósł część produkcji z Chin z powrotem do Japonii. Jeszcze w tym roku Daikin planuje rozpocząć produkcję klimatyzatorów w ogóle pozbawionych części “made in China”.

To nie tylko japoński fenomen. W rozmowie z magazynem Nikkei Asia Lu Keh-Shew, prezes tajwańskiego Diodes, producenta półprzewodników, i weteran branży ostrzega, że biznes musi przygotować się na tworzenie łańcuchów dostaw obejmujących Chiny oraz takich, które omijają Państwo Środka. To efekt coraz większego wpływu polityki na decyzje inwestycyjne. Taka zmiana nie zajdzie z dnia na dzień, jednak trend w kierunku bifurkacji światowej gospodarki staje się coraz bardziej widoczny.

Gdy wkracza geopolityka, logika czysto biznesowa nie zawsze się sprawdza

Rozłam jest szczególnie wyraźny w branży półprzewodników. Stała się ona elementem bezpieczeństwa narodowego, a tym samym, jak podkreśla Lu, każde liczące się państwo chce mieć pełną kontrolę nad związanymi z nią łańcuchami dostaw, niezależnie od kosztów.

Oczywiste przykłady to polityka USA i Chin, ale można zwrócić uwagę także na działania podejmowane przez Japonię czy Niemcy. W takiej sytuacji jedynym wyjściem dla firm z branży półprzewodników, chcących działać globalnie, będzie rozdzielenie produkcji - w Chinach na rynek chiński, gdzie indziej - na resztę świata.

Lu stawia sprawę jasno: geopolityczne napięcia między Chinami i USA będą trwać przez dłuższy czas, a w takiej sytuacji logika czysto biznesowa nie zawsze się sprawdza. Przedsiębiorstwa nie mają innego wyjścia, jak pogodzić się z tym i przystosować do nowych realiów.

