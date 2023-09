Teksas może utrzymać pływającą barierę przeciwko nielegalnym imigrantom

Federalny sąd apelacyjny orzekł w czwartek, że władze Teksasu mogą utrzymać pływającą barierę na rzece Rio Grande zapobiegającą przekraczaniu granicy przez nielegalnych imigrantów między Meksykiem a USA. Tym samym uchylił środowe orzeczenie sędziego federalnego nakazujące na wniosek Waszyngtonu usunięcia tej przeszkody.

Prawie trzy miesiące temu gubernator Teksasu Greg Abbott polecił rozmieszczenie 300-metrowej konstrukcji m.in. boi i siatek na Rio Grande. Zaskarżyła tę decyzję administracja prezydenta Joe Bidena.

W środę sędzia federalny z Austin nakazał władzom stanu usunięcie bariery i zaprzestanie budowania dalszych przeszkód na rzece. W dzień później sąd wyższej instancji stanął z kolei po stronie Teksasu.

Biuro gubernatora Grega Abbotta ostrzegało wcześniej, że "jest gotowe prowadzić walkę aż do uzyskania decyzji Sądu Najwyższego USA".

"Teksas słusznie przystępuje do wykonywania pracy, którą przez cały czas powinien był wykonywać prezydent. Będziemy wykorzystywać każdą strategię, aby zabezpieczyć granicę, w tym rozmieścić żołnierzy Gwardii Narodowej Teksasu i żołnierzy Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego (DPS) oraz instalować bariery strategiczne" - cytuje "Texas Trubune" oświadczenie biura Abbotta.

Bariera znajduje się w pobliżu przygranicznego miasta Eagle Pass. W roku podatkowym kończącym się 30 września br. odnotowano tam drugą co do wielkości liczbę przejść imigrantów (ok. 270 tys.) przez granicę. Było ich nieco mniej niż w tym samym okresie minionego roku.

