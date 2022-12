Telefonia komórkowa w Rosji może cofnąć się do poziomu lat 90.

Gdy z końcem roku producenci sprzętu telekomunikacyjnego Nokia i Ericsson opuszczą Rosję z powodu nałożonych na ten kraj europejskich sankcji, ich odejście może w dłuższej perspektywie stopniowo sparaliżować rosyjskie sieci komórkowe - informuje agencja Reutera.

Ericsson i Nokia mają blisko 50-proc. udział w zakresie stacji bazowych w Rosji, produkują wszystko, co do łączności komórkowej niezbędne.

Chiński producent Huawei, będzie nadal dostarczać aktualizacje oprogramowania i kontynuować prace konserwacyjne, ale przestał sprzedawać w Rosji nowe urządzenia.

Gospodarka Rosji jak dotąd dobrze radzi sobie z sankcjami wprowadzonymi przez rządy Zachodu po tym, gdy Rosja 24 lutego zaatakowała Ukrainę - zauważa Reuters.

W opinii ekspertów, gdy dwaj telekomunikacyjni giganci opuszczą rosyjski rynek, użytkownicy będą musieli się liczyć z wolniejszym pobieraniem i wysyłaniem danych oraz coraz częstszymi niezrealizowanymi połączeniami - a wszystko to na skutek tego, że operatorzy nie będą mogli aktualizować i naprawiać oprogramowania; brakować też będzie części zamiennych - napisał Reuters.

Ericsson i Nokia kluczowe dla rosyjskiego rynku telekomunikacyjnego

Ericsson i Nokia, które mają blisko 50-proc. udział w zakresie stacji bazowych w Rosji, produkują wszystko, co do łączności komórkowej niezbędne - od anten telekomunikacyjnych do sprzętu, który łączy światłowody przenoszące sygnały cyfrowe. Dostarczają również kluczowe oprogramowanie, które umożliwia wspólne funkcjonowanie poszczególnych elementów sieci.

- Działamy do końca roku i to wtedy wygasają wszystkie zwolnienia z sankcji - powiedział agencji Reutera szef finansów Ericssona Carl Mellander. Ericsson otrzymał zwolnienie z sankcji od władz szwedzkich - przypomniał Reuters.

Dyrektor generalny Nokii Pekka Lundmark powiedział natomiast: "Nasze wyjście będzie całkowite. Nie zamierzamy niczego dostarczać do Rosji". Ta firma również wycofa się z rynku rosyjskiego z końcem tego roku.

Gospodarka Rosji jak dotąd dobrze radzi sobie z sankcjami wprowadzonymi przez rządy Zachodu po tym, gdy Rosja 24 lutego zaatakowała Ukrainę - zauważa Reuters. Dodaje jednak, że wycofanie się Nokii i Ericssona może mieć poważny wpływ na życie codzienne w tym kraju, utrudniając coś tak prostego jak rozmowa telefoniczna.

Rosyjskie technologie mają pomóc rosyjskim sieciom komórkowym

Rosyjskie ministerstwo rozwoju cyfryzacji, łączności i komunikacji masowej nie odpowiedziało na prośby Reutersa o komentarz. Szef tego resortu Maksut Szadajew, powiedział, że czterej operatorzy telekomunikacyjni podpisali umowy warte 100 mld rubli (ok. 1,45 mld dolarów) na sprzęt produkcji rosyjskiej.

- To pozwoli nam zorganizować nowoczesną produkcję sprzętu telekomunikacyjnego w Rosji - powiedział, nie wymieniając nazw operatorów ani producentów.

Również żaden z czterech wiodących rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych nie odpowiedział na prośbę dziennikarzy Reutersa o komentarz.

Eksperci twierdzą, że przerwanie dostaw od zagranicznych firm cofnie rosyjską telekomunikację o pokolenie, ponieważ reszta świata konsekwentnie wdraża technologię 5G - zaznaczyła agencja.

- Jeśli taka sytuacja będzie trwać latami, rosyjskie sieci komórkowe pod względem zasięgu mogą powrócić do stanu z końca lat 90., kiedy ich zasięg był ograniczony do dużych miast i najbogatszych przedmieść - ocenił Leonid Konik, redaktor naczelny portalu comnews.ru zajmującego się technologiami komunikacyjnymi.

Jak twierdzą dobrze poinformowane źródła, chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego Huawei, który w ubiegłym roku opanował ponad jedną trzecią rosyjskiego rynku, będzie nadal dostarczać aktualizacje oprogramowania i kontynuować prace konserwacyjne, ale przestał sprzedawać w Rosji nowe urządzenia - pisze Reuters.