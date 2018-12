Telemedycyna w Afryce. Popularna i konieczna

Afryka - 54 państwa, ponad 30 mln km kwadratowych Drugi kontynent pod względem powierzchni, ponad 20 proc. lądu na świecie. Zmieściłyby się tu razem Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i jeszcze trochę by zostało. Ze względów klimatycznych ponad połowa dróg w Afryce nie jest utwardzona. Tak ogromne odległości i problemy z komunikacją powodują coraz większą popularność leczenia na odległość.

Konieczność, a nie możliwość

Ghana: konsultacje na telefon

Sala szpitalna w Afryce zachodniej. fot. Shutterstock

- Duże odległości między szpitalami. Skrajnie niski odsetek lekarzy, 20 razy mniej lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców niż w Polsce. Duża rotacja wykwalifikowanego personelu i wysokie koszty diagnostyki i leczenia. To wszystko sprawia, że telemedycyna wydaje się idealnym rozwiązaniem na problemy kenijskiej ochrony zdrowia - mówi Ligia Kornowska z eMedica, przedstawicielka Polskiej Federacji Szpitali, która rozwija telemedycynę w Kenii.Nie bez znaczenia jest to, że Kenia jest krajem stabilnym, a Kenijczycy są bardzo otwarci na nowe technologie. Ponad 90 proc. z nich ma smartfona, 50 proc. kenijskiego PKB przepływa przez płatności mobilne mPesa, czyli telefonem komórkowym. Są to doskonałe warunki do wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Biura podróży rozwijają ofertę dla muzułmańskich turystów Kenia może przeskoczyć w rozwoju nowych technologii w ochronie zdrowia kraje europejskie ze względu na to, że telemedycyna jest przyszłością medycyny. Dla nas jest to cały czas opcja, alternatywa dla znanego i zaakceptowanego leczenia szpitalnego. W Kenii natomiast telemedycyna jest koniecznością.Na czym polega leczenie na odległość? Na używaniu urządzeń telemedycznych, które pozwalają na samodzielne wykonanie badania i jego automatyczne przesłanie na platformę online. Następnie lekarze mający dostęp do badań mogą w czasie rzeczywistym je interpretować i informować pacjenta o ich wynikach. Dzięki temu pacjenci, których dzieli spora odległość od najbliższego profesjonalisty medycznego bądź szpitala, mogą się diagnozować i leczyć, otrzymując pomoc w zasadzie od każdego lekarza na świecie mającego dostęp do Internetu.Objęty tym systemem może być każdy pacjent mający dostęp do Internetu. Kiedy korzysta się z systemu telemedycznego, obecność lekarza u pacjenta jest zbędna. Pacjent wysyła swoje wyniki badań na platformę telemedyczną, lekarz widzi te wyniki i przeprowadza z pacjentem telekonsultację.- Oczywiście w ten sposób nie przeprowadza się np. zabiegów chirurgicznych. Choć na świecie były już zabiegi wykonywane przez lekarza znajdującego się tysiące kilometrów od operowanego pacjenta, nie jest to jeszcze rozwiązanie powszechnie dostępne. To umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, badań przesiewowych czy np. prowadzenie pacjentów z chorobami przewlekłymi – mówi Ligia Kornowska.Czytaj też: Forum Gospodarcze Europa Centralna-Afryka. Polskie firmy w Afryce Przy badaniach telemedycznych, a nie tylko telekonsultacjach, pacjent musi posiadać urządzenie telemedyczne, jak np. Istel, czyli przenośne urządzenie medyczne, które rejestruje sygnały EKG i wysyła je do urządzeń mobilnych za pośrednictwem Bluetootha. Urządzenia są przenośne i łatwe w obsłudze, więc nie trzeba być lekarzem, aby z nich korzystać. Badanie można wykonać w dowolnym miejscu i przesyłać na platformę online.Przedstawicielka eMedica zapewnia, że w sprawie e-zdrowia jest przyjazne środowisko biznesowe w Kenii. Do działania w obszarze telemedycyny dochodzi jeszcze: elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy informacji szpitalnej, e-recepta, korzystanie z chmury w Internecie oraz wymiana strategii, praktyk między regulatorami z obu krajów.eMedica zapewnia usługi telemedyczne dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak algorytmy sztucznej inteligencji i sieci neuronowe. Ich usługi są odpowiedzią na wyzwania w kenijskim systemie opieki zdrowotnej, jak wzrost chorób cywilizacyjnych i brak wykwalifikowanego personelu medycznego.Polska Federacja Szpitali patronuje projektowi „Kenya Hospital Management". Jego celem jest współpraca ze szpitalami w Kenii: Isiolo Matercare International, Consolata Kyeni Hospital, Muthale Mission Hospital i Wamba Catholic Hospital.Inny rodzaj telemedycyny funkcjonuje od kilku lat w Ghanie, państwie w zachodniej Afryce. W okręgu Amansie Oeste, region Ashanti, ok. 330 km na północny-zachód od stolicy Akry, wprowadzono program opracowany we współpracy z firmami telekomunikacyjnymi, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi. Obejmował 30 regionów wiejskich. Około 35 tys. osób połączono z centrum telefonicznej konsultacji, w którym pracują lekarze. W ten sposób regiony uzyskały cyfrowy dostęp przez całą dobę do pielęgniarek, lekarzy i specjalistów gotowych pomóc pacjentom.Program odniósł sukces i umożliwił łączenie ludności najbardziej oddalonej od usług medycznych z całodobową pomocą. Lekarze Koku Awoonor-Williams i Ann Aerts w tym roku przyznali, że program przekroczył najbardziej optymistyczne oczekiwania.Pięć lat po starcie liczba skierowań do klinik w obszarze programu pilotażowego została zmniejszona o 31 proc., a ponad połowa konsultacji została rozwiązana przez telefon. Każde unikanie skierowania spowodowało średnią oszczędność dla pacjentów o 25 dol., a wysoki odsetek przypadków zakończonych sukcesem skrócił czas oczekiwania w klinikach.Jego twórcy podają przykład takiego działania. Młoda kobieta o imieniu Debora, która właśnie urodziła dziecko, zaczęła krwawić. Pracownikowi służby zdrowia, który ją leczył, nie udawało się jej pomóc. Nie miał także dostępu do karetki pogotowia. Pozostało wysłać Deborę taksówką do szpitala – ale to byłaby trudna podróż przez drogi w złym stanie – albo odbyć rozmowę telefoniczną. Skontaktował się więc z regionalnym ośrodkiem telemedycyny i personel medyczny przekazał mu instrukcje leczenia pacjentki, której uratowano życie.Służba zdrowia Ghany rozszerzyła dostęp do telemedycyny na inne części kraju od 2016 r. Dziś istnieje tam sześć centrali telefonicznych z setkami lekarzy, którzy przekazują swoją wiedzę na obszarze, na którym żyje ok. 6 mln osób. W każdym programie telemedycznym współpraca wielosektorowa ma kluczowe znaczenie. W Ghanie służba zdrowia i Fundacja Novartis nawiązały współpracę z takimi podmiotami jak Columbia University, Millennium Promise Alliance, Ericsson i Airtel. Połączyły wiedzę na temat innowacji medycznych. Nowy program może zostać rozszerzony nie tylko o podstawowe wsparcie dla oceny sytuacji kryzysowych, ale także konsultacje dotyczące zarządzania chorobami, zdrowia psychicznego i innych usług.Dzięki telemedycynie chirurdzy ze Stanów Zjednoczonych udzielają porad terapeutycznych szpitalom w Afryce drogą elektroniczną. Lekarze europejscy oferują pacjentom porady telefonicznie lub mailowo. W Afryce organizacje pozarządowe, takie jak Lekarze bez Granic, używają telemedycyny, aby pacjenci z trudnymi do leczenia dolegliwościami mogli konsultować się ze specjalistami z odległych krajów.